Власти Индии пресекли попытку новой «оранжевой революции» в Азии

После массовых молодежных протестов июля, ставших самым серьезным вызовом возглавляющему страну с 2014 года премьер-министру Нарендре Моди, ситуация в Нью-Дели и других крупнейших индийских городах возвращается в нормальное русло.

Молодежные протесты в Нью-Дели и других крупнейших индийских городах резко пошли на спад после серии экстренных мер, с конца прошлой недели принимаемых правительством премьер-министра Моди для того, чтобы избежать еще более масштабных политических потрясений.

Одним из ключевых требований протестующих была отставка министра образования Дхармендры Прадхана. В первые дни протестов власти давали понять, что об увольнении министра не может быть и речи, однако в конце концов ему пришлось покинуть свой пост.

Подробности — в материале «Не свои тараканы».