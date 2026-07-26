FONBET продлил партнерство с тремя клубами РПЛ

Букмекерская компания FONBET объявила о продлении сотрудничества с тремя клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) — высшего футбольного дивизиона страны. Новые трехлетние контракты букмекера с самарскими «Крыльями Советов», казанским «Рубином» и «Ростовом» вступили в силу с начала сезона-2026/27.

По условиям новых соглашений стороны продолжат реализацию совместных маркетинговых, медийных и социальных проектов. FONBET получит статус официального партнера клубов.

В случае с «Крыльями Советов» некоторые совместные проекты будут приурочены к 85-летию, которое клуб отпразднует в 2027 году. «Предыдущий цикл нашего партнерства с клубом получился очень насыщенным и плодотворным, — отметил генеральный директор FONBET Александр Парамонов. — Перечислять можно долго, но отмечу несколько событий: в Самару приезжали легенды «Крыльев» Мэттью Бут и Эдуардо Лобос, создали несколько специальных комплектов формы, отмечали вместе с болельщиками 20-летие бронзового сезона на газоне стадиона… Уверен, что новый этап также запомнится болельщикам. В 2027 году «Крылья Советов» отмечают 85-летие — это команда не только с богатой историей, но и с большим будущим. Мы уже обсуждаем и готовим большое количество проектов и мероприятий, приуроченных как к старту сезона, так и к юбилею клуба».

Компания является партнером самарского клуба с 2022 года. Среди уже реализованных проектов — трофи-тур FONBET Кубка России по футболу. Самара стала первым городом, принявшим его осенью 2022 года.

О первом после продления партнерства с «Рубином» крупном событии уже объявлено. Это фестиваль ЯРАТАМ FONFEST, который пройдет 26 июля перед матчем первого тура РПЛ против вице-чемпиона страны «Краснодара», который состоится на «Казань-Арене» (начало в 19:30 мск). В рамках мероприятия пройдут выступление группы The Limba и автограф-сессия с амбассадором FONBET стримером Алексеем Пчелкиным.

С «Рубином» FONBET сотрудничает с 2021 года. С тех пор были запущены совместные коллекции атрибутики, амбассадоры бренда участвовали в мероприятиях Meet&Greet: Казань посещали победитель Лиги чемпионов в сезоне-2008/09 Александр Глеб и стример Анар Абдуллаев.

В 2023 году началось партнерство FONBET и «Ростова». За время сотрудничества стороны реализовали FONFEST Хип-хоп на Дону с выступлением рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), серию матчей «Ростов»—«Краснодар» под брендом «Южная классика». Кроме того, была запущена коллекция бомберов к 95-летию клуба, созданы лимитированные акриловые кубы с фрагментами газона «Ростов-Арены».

Арнольд Кабанов