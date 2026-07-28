Сегодня празднует день рождения народная артистка РСФСР Наталия Белохвостикова

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Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Наталия Белохвостикова

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Ее поздравляет народный артист России Игорь Костолевский:

— Дорогая Наташенька, для меня встреча с тобой в фильмах «Тегеран-43» и «Законный брак» — это большое событие в моей жизни. Помню свое волнение на этих съемках, ведь ты была уже звезда. И я бесконечно благодарен тебе и Володе Наумову за то, что вы меня так приняли и помогали. За твою душевность, за твою эмпатию, за твою доброту, за твое потрясающее отношение, отношение ко мне и к работе. Ты замечательная актриса. И я желаю тебе, Наташенька, силы, счастья, всего-всего самого доброго и светлого, чего ты заслуживаешь.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»