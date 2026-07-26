Боксер Энтони Джошуа победил Кристиана Пренгу на турнире в Саудовской Аравии
25 июля в Саудовской Аравии состоялся матч боксеров Энтони Джошуа и Кристиана Пренги. В первом раунде Кристиан Пренга дважды отправил в нокдаун знаменитого Энтони Джошуа. Однако в следующем раунде Джошуа нокаутировал оппонента. Сулящая колоссальные призовые встреча с соотечественником Тайсоном Фьюри от него никуда не делась.
Есть два выдающихся британских супертяжа — 37-летний Тайсон Фьюри и 36-летний Энтони Джошуа. Десять лет их периодически пытались свести друг с другом в ринге, чтобы родить бой-бомбу, но никак не выходило, мешали разные обстоятельства. Обоим, чтобы матч состоялся, требовалось пройти через бои, которые иначе как разминочными не называли.
Тайсон Фьюри-то со своей задачей 24 июля справился легко. Польского ветерана Мариуша Ваха одолел в Паттайе в режиме нудного спарринга. Чего-то в том же духе, то есть довольно пресного, ждали от поединка Энтони Джошуа против Кристиана Пренги. Но с ним вышла история куда увлекательнее. Два нокдауна после апперкотов Пренги, отнюдь не символических, казались чуть ли не приговором Джошуа, про стойкость и силу воли которого потом пели гимны. Во втором раунде Джошуа пробил защиту Пренги серией ударов. Тот рухнул так смачно, что было понятно: в отличие от британца, подняться вовремя не сможет.
Подробнее — в материале «Ъ» «Энтони Джошуа отбил бой с Тайсоном Фьюри».
Бой между Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри долгое время не мог состояться из-за различных обстоятельств, несмотря на то, что оба британских супертяжеловеса пользовались огромной популярностью и владели чемпионскими титулами. Предполагалось, что эти боксеры должны были столкнуться на ринге за статус абсолютного чемпиона мира, но согласованный сценарий изменил Александр Усик, перешедший в супертяжелый вес: он дважды, в 2021 и 2022 годах, победил Джошуа и отнял у него три титула, а затем в 2024 году дважды справился и с Фьюри, став абсолютным чемпионом.
Саудовская Аравия активно инвестирует в бокс, финансируя топовые боксерские события через проект Riyadh Season и формируя нового игрока-гиганта на рынке, объединившись с промоушенами UFC и WWE. Это позволяет организовать бои с колоссальными призовыми, привлекая таких звезд, как Джошуа и Фьюри, для «разогревочных» боев перед их возможной очной встречей. Поражения от Усика негативно сказались на обоих британских боксерах: Джошуа в сентябре 2024 года потерпел болезненное поражение нокаутом от Даниэля Дюбуа, а Фьюри после второго проигрыша Усику не проявлял желания возвращаться в бокс.