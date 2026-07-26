Боксер Энтони Джошуа победил Кристиана Пренгу на турнире в Саудовской Аравии

25 июля в Саудовской Аравии состоялся матч боксеров Энтони Джошуа и Кристиана Пренги. В первом раунде Кристиан Пренга дважды отправил в нокдаун знаменитого Энтони Джошуа. Однако в следующем раунде Джошуа нокаутировал оппонента. Сулящая колоссальные призовые встреча с соотечественником Тайсоном Фьюри от него никуда не делась.

Есть два выдающихся британских супертяжа — 37-летний Тайсон Фьюри и 36-летний Энтони Джошуа. Десять лет их периодически пытались свести друг с другом в ринге, чтобы родить бой-бомбу, но никак не выходило, мешали разные обстоятельства. Обоим, чтобы матч состоялся, требовалось пройти через бои, которые иначе как разминочными не называли.

Тайсон Фьюри-то со своей задачей 24 июля справился легко. Польского ветерана Мариуша Ваха одолел в Паттайе в режиме нудного спарринга. Чего-то в том же духе, то есть довольно пресного, ждали от поединка Энтони Джошуа против Кристиана Пренги. Но с ним вышла история куда увлекательнее. Два нокдауна после апперкотов Пренги, отнюдь не символических, казались чуть ли не приговором Джошуа, про стойкость и силу воли которого потом пели гимны. Во втором раунде Джошуа пробил защиту Пренги серией ударов. Тот рухнул так смачно, что было понятно: в отличие от британца, подняться вовремя не сможет.

Подробнее — в материале «Ъ» «Энтони Джошуа отбил бой с Тайсоном Фьюри».