Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года
Правительство намерено продлить запрет на экспорт бензина, в том числе для производителей, до конца года. Ограничения на вывоз дизтоплива могут быть сняты раньше, по мере восстановления рынка. В текущей ситуации экспорт мог усугубить нехватку топлива на внутреннем рынке, но запрет продаж за границу не решает проблем с доставкой топлива в отдаленные регионы РФ.
Объем нефтепереработки в России в июне из-за атак на НПЗ снизился до 4,1 млн баррелей в сутки, минимума за последние годы. Как отмечал Александр Новак, принятые меры, в том числе запрет экспорта нефтепродуктов, насыщение рынка за счет импорта и перенос сроков ремонтов заводов, привели к частичной стабилизации рынка и снятию ограничений на продажу в регионах.
Подробности — в материале «Топливо берет с места в барьер».
В период с марта по август 2024 года в России уже действовал запрет на экспорт бензина для насыщения внутреннего рынка, обусловленный атаками дронов на НПЗ, которые привели к сокращению выпуска бензина. В конце мая 2024 года ограничения временно снимались, но затем были вновь введены в августе. Также в 2023 году с 21 сентября был введен запрет на экспорт бензина и дизельного топлива с целью насыщения внутреннего рынка и снижения цен.
Ранее введение запрета на экспорт бензина для всех участников рынка Правительство РФ уже практиковало в апреле 2026 года в связи с ростом внутренних и мировых цен на нефтепродукты, вызванным конфликтом на Ближнем Востоке и блокировкой Ормузского пролива. Целью этой меры, как и текущей, являлась стабилизация цен и обеспечение потребностей внутреннего рынка. Власти неоднократно подчеркивали, что запрет на экспорт является превентивной мерой и может быть отменен при стабилизации ситуации или при появлении затоваривания на заводах. Несмотря на это, продление ограничений по экспорту бензина может привести к затовариванию мощностей и остановке части нефтеперерабатывающих заводов.