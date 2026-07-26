Запрет на экспорт бензина из России продлят до конца года

Правительство намерено продлить запрет на экспорт бензина, в том числе для производителей, до конца года. Ограничения на вывоз дизтоплива могут быть сняты раньше, по мере восстановления рынка. В текущей ситуации экспорт мог усугубить нехватку топлива на внутреннем рынке, но запрет продаж за границу не решает проблем с доставкой топлива в отдаленные регионы РФ.

Объем нефтепереработки в России в июне из-за атак на НПЗ снизился до 4,1 млн баррелей в сутки, минимума за последние годы. Как отмечал Александр Новак, принятые меры, в том числе запрет экспорта нефтепродуктов, насыщение рынка за счет импорта и перенос сроков ремонтов заводов, привели к частичной стабилизации рынка и снятию ограничений на продажу в регионах.

Подробности — в материале «Топливо берет с места в барьер».