Аш-Шараа заявил о продолжающемся диалоге по российским военным базам в Сирии

Сирия пока не закончила обсуждать с Россией будущее российских военных баз в стране. Об этом заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Ахмед аш-Шараа уже обсуждал российские базы в Сирии на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в январе этого года. Это был второй по счету визит господина аш-Шараа в Россию.

В Сирии у России находятся три военные базы — авиабаза Хмеймим, аэродром в городе Камышлы и пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе. По данным сирийского источника «Ъ», переходное правительство Сирии может попросить российских военных покинуть аэродром в Камышлы на севере Арабской Республики. Источники Reuters рассказали, что Россия уже начала выводить свои силы с аэродрома. Российскую авиабазу Хмеймим Сирия, по словам собеседника «Ъ», хочет превратить в тренировочный пункт для своих военнослужащих.

Подробнее — в материале «Ъ» «Сирия переписывает базовый принцип».