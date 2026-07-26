Из квартиры погибшего певца Кунгурова исчезли часы от Рамзана Кадырова

Как стало известно “Ъ”, в Генпрокуратуру обратился отец погибшего весной 2024 года оперного певца Евгения Кунгурова. Он просит выяснить судьбу 14 концертных костюмов и пары дорогостоящих наручных часов, подаренных его сыну главой Чечни Рамзаном Кадыровым и министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Кунгуров-старший настаивает, что его сын не покончил с собой, а стал жертвой умышленного убийства, замаскированного под суицид, вещи же были похищены.

По данным “Ъ”, в жалобе Кунгуров-старший просит проверить, как из квартиры сына пропал «ряд дорогостоящих предметов, документов и электронных денежных средств». Адвокат отца певца Евгений Черноусов уточнил, что речь идет о двух наручных часах, полученных Евгением Кунгуровым в подарок. Одни — от Рамзана Кадырова, главы Чечни, заслуженным артистом которой певец стал в 2014 году. По словам отца исполнителя, его сын надевал их весьма редко, на официальные приемы, потому что они стоили примерно $75–80 тыс. Вторые часы подарил глава МВД Владимир Колокольцев. Артист в 2019 и 2023 годах был отмечен нагрудным знаком «За содействие МВД» и медалью «За вклад в укрепление правопорядка».

В жалобе указано, что отец певца сразу после его гибели связывался с вдовой Ириной Мелединой и та якобы говорила, что «убиралась в квартире», но ни о каких вещах, документах или одежде не упоминала, зато сообщила, что помещение опечатано не было, а ключи от него вообще лежали рядом с телом Евгения Кунгурова на асфальте под окнами дома.

Подробнее — в материале «Ъ» «Певца обокрали посмертно».