Из квартиры погибшего певца Кунгурова исчезли часы от Рамзана Кадырова
Как стало известно “Ъ”, в Генпрокуратуру обратился отец погибшего весной 2024 года оперного певца Евгения Кунгурова. Он просит выяснить судьбу 14 концертных костюмов и пары дорогостоящих наручных часов, подаренных его сыну главой Чечни Рамзаном Кадыровым и министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым. Кунгуров-старший настаивает, что его сын не покончил с собой, а стал жертвой умышленного убийства, замаскированного под суицид, вещи же были похищены.
По данным “Ъ”, в жалобе Кунгуров-старший просит проверить, как из квартиры сына пропал «ряд дорогостоящих предметов, документов и электронных денежных средств». Адвокат отца певца Евгений Черноусов уточнил, что речь идет о двух наручных часах, полученных Евгением Кунгуровым в подарок. Одни — от Рамзана Кадырова, главы Чечни, заслуженным артистом которой певец стал в 2014 году. По словам отца исполнителя, его сын надевал их весьма редко, на официальные приемы, потому что они стоили примерно $75–80 тыс. Вторые часы подарил глава МВД Владимир Колокольцев. Артист в 2019 и 2023 годах был отмечен нагрудным знаком «За содействие МВД» и медалью «За вклад в укрепление правопорядка».
В жалобе указано, что отец певца сразу после его гибели связывался с вдовой Ириной Мелединой и та якобы говорила, что «убиралась в квартире», но ни о каких вещах, документах или одежде не упоминала, зато сообщила, что помещение опечатано не было, а ключи от него вообще лежали рядом с телом Евгения Кунгурова на асфальте под окнами дома.
Подробнее — в материале «Ъ» «Певца обокрали посмертно».
Гибель оперного певца Евгения Кунгурова произошла 8 апреля 2024 года в Москве, его тело было обнаружено под окнами дома на Зоологической улице. Первоначальная версия правоохранительных органов предполагала самоубийство, так как незадолго до гибели он отправил жене Ирине Мелединой СМС-сообщение о том, что она найдет его в ванной. В квартире был найден нож со следами крови, а на руках погибшего — порезы. Кроме того, Кунгуров состоял на учете у психиатра, ему была диагностирована депрессия.
Однако отец Кунгурова, Виктор Кунгуров, не согласился с этой версией и обратился в Следственный комитет России (СКР) и Генпрокуратуру. Он настаивал на более тщательном расследовании, поскольку, по его мнению, осмотр места происшествия был проведен ненадлежащим образом: отсутствовала фото- и видеосъемка, не было отпечатков пальцев на ноже, пропали мобильные телефоны певца. Отец также утверждал, что травмы головы, ставшие причиной смерти, не характерны для падения с высоты, а указывают на удар тяжёлым предметом. По его версии, певец мог погибнуть в результате конфликта в квартире, а затем тело попытались вынести и сбросили с балкона четвертого этажа. В рамках жалоб отца певца СКР возбудил уголовное дело по факту доведения до самоубийства, хотя родственники настаивали на версии убийства.