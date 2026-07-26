Количество ликвидаций гостиничных компаний в России выросло на 21,8%
В январе—июне в России было ликвидировано 2,13 тыс. организаций, основной вид деятельности которых — предоставление гостиничных и санаторно-курортных услуг, подсчитали в «Контур.Фокусе». Год к году показатель вырос на 21,8%. Количество регистраций новых компаний и индивидуальных предпринимателей сократилось год к году на 5,6%, до 3,09 тыс.
На загрузке отелей всказывается падение как выездного, так и внутреннего турпотока. Согласно оценке «Островка», в январе—июне доля внутренних направлений в общей структуре спроса пользователей на размещения сократилась с 84% до 81%. На въездном рынке сказалось весеннее сокращение полетных программ из стран Ближнего Востока. Спрос сдерживают и сохраняющиеся проблемы с транспортной логистикой.
Подробности — в материале «Инвесторы освобождают номера».
Увеличение ликвидаций гостиничных компаний в России за январь—июнь на 21,8% вписывается в более широкий тренд закрытия бизнесов в стране. В январе—марте 2026 года в России наблюдался рост ликвидаций компаний общепита на 31,28%. В частности, в Татарстане за первые девять месяцев 2025 года количество ликвидированных организаций увеличилось на 9,5%, а в Сочи за январь—август 2025 года рост составил 16,3%. При этом в Сочи число ликвидаций в туризме снизилось на 13,8%, хотя в Краснодаре оно выросло на 21,9%, а по Краснодарскому краю в целом — на 14,5%.
Основными причинами спада в гостиничном бизнесе называются охлаждение внутреннего туризма, завершение программы льготного кредитования строительства отелей в конце 2025 года и сокращение въездного потока, в том числе из-за конфликта на Ближнем Востоке и снижения интереса со стороны туристов из Китая. За январь—март 2026 года число иностранных туристов в России уменьшилось на 30–40%. В целом с 2020 года по оценкам «Контур.Фокуса» в России было ликвидировано 22,47 тыс. туристических компаний.