Количество ликвидаций гостиничных компаний в России выросло на 21,8%

В январе—июне в России было ликвидировано 2,13 тыс. организаций, основной вид деятельности которых — предоставление гостиничных и санаторно-курортных услуг, подсчитали в «Контур.Фокусе». Год к году показатель вырос на 21,8%. Количество регистраций новых компаний и индивидуальных предпринимателей сократилось год к году на 5,6%, до 3,09 тыс.

На загрузке отелей всказывается падение как выездного, так и внутреннего турпотока. Согласно оценке «Островка», в январе—июне доля внутренних направлений в общей структуре спроса пользователей на размещения сократилась с 84% до 81%. На въездном рынке сказалось весеннее сокращение полетных программ из стран Ближнего Востока. Спрос сдерживают и сохраняющиеся проблемы с транспортной логистикой.

Подробности — в материале «Инвесторы освобождают номера».