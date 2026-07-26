Продажи висковых напитков выросли на 27%

Висковые напитки в январе—июне нарастили розничные продажи на 27% год к году, став драйвером всей категории. Продукция на основе спирта с содержанием виски в среднем на 20–25% дешевле классических позиций. Это способствует переориентации на нее массового спроса.

Президент Ladoga Вениамин Грабар говорит, что потребители мигрируют в сегменте висковых напитков вслед за ростом минимальной розничной цены на классические позиции. С 1 января для коньяка и виски с выдержкой не менее трех лет она выросла на 16%, до 755 руб. за бутылку 0,5 л. Собеседник “Ъ” на алкогольном рынке говорит, что стоимость за тот же объем вискового напитка сейчас стартует от 600 руб.

Цена играет первостепенное значение, и покупатели живо реагируют на ее изменение, констатирует господин Грабар. Согласно его оценке, висковые напитки в среднем дешевле классического виски на 20–25%.

Подробности — в материале «Покупателям не хватило выдержки».