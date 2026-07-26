Главу ТЭС Сергея Бейма обвинили в махинациях на миллиард рублей
“Ъ” стали известны подробности окончательного обвинения, предъявленного совладельцу крупнейшей крымской сети АЗС — группы компаний ТЭС Сергея Бейма. Ему инкриминируется хищение более 1,1 млрд руб. при исполнении десяти контрактов с ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения» (НИКИМП) на поставку топлива в Крым. В уголовном деле речь идет о поставках топлива на Крымский полуостров.
Острая нужда в ГСМ в Крыму возникла еще после того, как 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт — подрыв грузовика, начиненного взрывчаткой. Тогда в качестве альтернативного пути доставки в регион бензина и солярки было решено использовать паромное сообщение через Керченский пролив. Одним из поставщиков ГСМ и различной техники стало возглавляемое Мариной Пятковой ООО «Аврора», входящее в группу компаний ТЭС Сергея Бейма.
По версии следствия, Сергей Бейм, Марина Пяткова и «иные неустановленные организаторы преступления с целью хищения средств федерального бюджета РФ создали организованную группу, члены которой подготовили коммерческие предложения с указанием завышенной стоимости фрахта, изготовили государственные контракты и договоры с включением в них соответствующего условия о цене, после чего систематически направляли ФГУП НИКИМП акты выполненных работ с отражением в них завышенной стоимости фрахта, которые беспрепятственно принимались и оплачивались».
Подробнее — в материале «Ъ» «Поставки в Крым признали хищениями».
Дело Сергея Бейма о хищении 1,1 млрд рублей при поставках топлива в Крым является одним из многих дел о хищениях и мошенничестве в России. В частности, аналогичные дела возбуждались по факту хищения средств, выделенных на строительство Центра художественной гимнастики в Сочи (более 8 млрд рублей), а также при поставках для научно-производственного предприятия «Исток» (1 млрд рублей). Также были случаи хищения более 1 млрд рублей у Дальнегорского ГОКа и 22 млн рублей при получении субсидии на топливо теплоснабжающей организацией в Иркутске.
Помимо крупных хищений, отмечались случаи мошенничества и злоупотребления служебным положением, связанные с топливом и комплектующими. Например, шестеро сотрудников ФСИН обвинялись в присвоении более 8 тыс. литров дизельного топлива, а в Алтайском крае восемь человек похитили с АЗС более 3 тонн топлива. В Татарстане задерживали подозреваемых в хищении дизельного топлива из магистрального нефтепродуктопровода. В Хабаровском крае машинистов обвиняли в сливе 58 тонн дизельного топлива из баков тепловозов. Такие события показывают, что хищение топлива и средств происходит в различных масштабах и сферах, что может быть связано с недостаточным контролем и наличием условий для коррупции.