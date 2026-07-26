Главу ТЭС Сергея Бейма обвинили в махинациях на миллиард рублей

“Ъ” стали известны подробности окончательного обвинения, предъявленного совладельцу крупнейшей крымской сети АЗС — группы компаний ТЭС Сергея Бейма. Ему инкриминируется хищение более 1,1 млрд руб. при исполнении десяти контрактов с ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения» (НИКИМП) на поставку топлива в Крым. В уголовном деле речь идет о поставках топлива на Крымский полуостров.

Острая нужда в ГСМ в Крыму возникла еще после того, как 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт — подрыв грузовика, начиненного взрывчаткой. Тогда в качестве альтернативного пути доставки в регион бензина и солярки было решено использовать паромное сообщение через Керченский пролив. Одним из поставщиков ГСМ и различной техники стало возглавляемое Мариной Пятковой ООО «Аврора», входящее в группу компаний ТЭС Сергея Бейма.

По версии следствия, Сергей Бейм, Марина Пяткова и «иные неустановленные организаторы преступления с целью хищения средств федерального бюджета РФ создали организованную группу, члены которой подготовили коммерческие предложения с указанием завышенной стоимости фрахта, изготовили государственные контракты и договоры с включением в них соответствующего условия о цене, после чего систематически направляли ФГУП НИКИМП акты выполненных работ с отражением в них завышенной стоимости фрахта, которые беспрепятственно принимались и оплачивались».

Подробнее — в материале «Ъ» «Поставки в Крым признали хищениями».