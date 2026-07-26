Поставки в Крым признали хищениями

“Ъ” стали известны подробности окончательного обвинения, предъявленного совладельцу крупнейшей крымской сети АЗС — группы компаний ТЭС Сергея Бейма. Ему инкриминируется хищение более 1,1 млрд руб. при исполнении десяти контрактов с ФГУП «Научно-исследовательский и конструкторский институт испытательных машин, приборов и средств измерения» (НИКИМП) на поставку топлива в Крым. По версии следствия, бизнесмен с сообщницей завысили стоимость фрахта железнодорожного парома, которым оно доставлялось. Защита обвиняемых утверждает, что все договоры заключались на условиях, предложенных как раз заказчиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бейм

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы Сергей Бейм

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

О деталях обвинения, предъявленного Сергею Бейму, стало известно во время ознакомления фигуранта и его защиты с материалами расследования. В уголовном деле, как уже сообщал “Ъ”, речь идет о поставках топлива на Крымский полуостров.

Острая нужда в ГСМ в Крыму возникла еще после того, как 8 октября 2022 года на Крымском мосту был совершен теракт — подрыв грузовика, начиненного взрывчаткой. Тогда в качестве альтернативного пути доставки в регион бензина и солярки было решено использовать паромное сообщение через Керченский пролив.

Одним из поставщиков ГСМ и различной техники стало возглавляемое Мариной Пятковой ООО «Аврора», входящее в группу компаний ТЭС Сергея Бейма.

Свой первый рейс между портами Керчь и Кавказ принадлежавший им паром «Конро-трейдер» совершил уже 22 октября 2022 года. Всего же вплоть до августа 2024 года между заказчиком — ФГУП НИКИМП — и ООО «Аврора» было заключено десять договоров. За это время судно перевезло 13 664 вагона и 1161 единицу автотехники, совершив 369 кругорейсов. Дважды паром подвергался ракетным атакам ВСУ и в результате последней 23 августа 2024 года затонул, а капитан «Конро-трейдера» погиб.

В том же 2024 году во ФГУП НИКИМП Федеральное казначейство провело проверку, а выявленные нарушения стали основанием для возбуждения СКР уголовного дела об особо крупном мошенничестве.

По версии следствия, Сергей Бейм, Марина Пяткова и «иные неустановленные организаторы преступления с целью хищения средств федерального бюджета РФ создали организованную группу, члены которой подготовили коммерческие предложения с указанием завышенной стоимости фрахта, изготовили государственные контракты и договоры с включением в них соответствующего условия о цене, после чего систематически направляли ФГУП НИКИМП акты выполненных работ с отражением в них завышенной стоимости фрахта, которые беспрепятственно принимались и оплачивались».

По данным “Ъ”, сначала речь в деле шла о махинациях по одному контракту на поставку топлива на 224 млн руб. Однако затем эта цифра увеличилась до 500 млн руб.

А в итоговой редакции бизнесменам вменили хищение более 1,1 млрд руб., то есть всей суммы, полученной ООО «Аврора» по десяти контрактам с ФГУП НИКИМП.

Задержали Сергея Бейма и Марину Пяткову одновременно 23 июля 2025 года. По ходатайству следствия Басманный суд Москвы отправил обоих в СИЗО, где они сейчас и знакомятся с материалами дела.

Своей вины в инкриминированном деянии господа Пяткова и Бейм не признают. По словам адвоката последнего Артема Ишутина, все договоры заключались на условиях, выдвинутых как раз заказчиком в лице НИКИМПа, но никто из этого ФГУПа к уголовной ответственности не привлечен. «Именно его представители отвергли предложение собственника судна о заключении договора перевозки по утвержденным ФАС тарифам на каждую единицу транспорта,— заявил “Ъ” господин Ишутин.— В итоге по настоянию заказчика паром был предоставлен в посуточную аренду с услугами экипажа».

Завышенная же оплата фрахта, по словам защитника, образовалась из-за того, что из коммерческих предложений подрядчика со стоимостью фрахта из расчета двух кругорейсов в сутки представители НИКИМПа включили в договор только условие о цене. «Поэтому речь о количестве кругорейсов идет только в коммерческих предложениях, а в договорах такого условия нет, и это следствие сочло как обман заказчика»,— пояснил адвокат Ишутин, добавив, что практически все полученные ООО «Аврора» по контрактам деньги были потрачены на развитие портовой инфраструктуры и покупку морского транспорта.

По словам защитников обвиняемых, «решение о привлечении к ответственности именно Сергея Бейма и Марины Пятковой является необъективным. В СКР и НИКИМПе оперативно получить комментарии не удалось.

Сам же господин Бейм написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором просит дать поручение правоохранительным органам объективно разобраться в сложившейся ситуации.

Олег Рубникович