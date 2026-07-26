Добыча снежного краба в России в 2026 году вырастет на 7,5%

Промысел снежного краба в России в 2026 году составит 50 тыс. тонн, увеличившись за год на 7,5%. Об этом “Ъ” сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на материалы FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Увеличение вылова в России, согласно FAO, приведет к рекордной добыче в мире. Она может превысить 150 тыс. тонн.

В России добыча краба растет за счет Северного бассейна. На 13 июля, согласно Рыбному союзу, вылов здесь достиг 13,4 тыс. тонн, прибавив год к году 19%. На Дальнем Востоке показатель, напротив, снизился год к году на 1,3%, до 37,8 тыс. тонн.

Краб — традиционно экспортный продукт. Его совокупные поставки за границу в январе—июне 2026 года составили 43 тыс. тонн на $891 млн. Это 91,5% от всей добычи за тот же период (47 тыс. тонн). Год к году российский экспорт краба в натуральном выражении увеличился на 12%, в денежном — на 23%.

Подробности — в материале «С краболепием перед экспортом».