Добыча снежного краба в России в 2026 году вырастет на 7,5%
Промысел снежного краба в России в 2026 году составит 50 тыс. тонн, увеличившись за год на 7,5%. Об этом “Ъ” сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на материалы FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Увеличение вылова в России, согласно FAO, приведет к рекордной добыче в мире. Она может превысить 150 тыс. тонн.
В России добыча краба растет за счет Северного бассейна. На 13 июля, согласно Рыбному союзу, вылов здесь достиг 13,4 тыс. тонн, прибавив год к году 19%. На Дальнем Востоке показатель, напротив, снизился год к году на 1,3%, до 37,8 тыс. тонн.
Краб — традиционно экспортный продукт. Его совокупные поставки за границу в январе—июне 2026 года составили 43 тыс. тонн на $891 млн. Это 91,5% от всей добычи за тот же период (47 тыс. тонн). Год к году российский экспорт краба в натуральном выражении увеличился на 12%, в денежном — на 23%.
Подробности — в материале «С краболепием перед экспортом».
В последние годы на Россию приходится почти половина мирового вылова премиальных крабов. Однако промысел может столкнуться с сокращением из-за естественных причин, о чем предупреждают специалисты. Например, на Дальнем Востоке промысловые запасы находятся под угрозой: три года подряд запрещен вылов камчатского и синего крабов из-за низкого уровня популяции, а общий допустимый улов в подзоне Приморье в 2025 году будет на 16% ниже, чем пять лет назад. В 2024 году США, ссылаясь на сокращение популяции, запретили вылов крабов в Бристольском заливе и Беринговом море, а также закрыли свой рынок для российских добытчиков краба.
Закрытие рынков США и Европы из-за санкций привело к перенаправлению основной части российского краба на азиатский рынок, в первую очередь в Китай, который стал покупателем №1, приобретая более 40 тыс. тонн в год. Однако перенастройка экспортных потоков идет медленно. В целом, краб остается одним из самых рентабельных ресурсов для российских рыбаков, хотя они сталкиваются с ограничениями, такими как высокая стоимость строительства краболовных судов и экспортные пошлины.