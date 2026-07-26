С краболепием перед экспортом

Вылов снежного краба (стригуна) в РФ в 2026 году может увеличиться на 7,5%. Это приведет к росту предложения на мировом рынке, почти треть которого занимает Россия. На внутреннем рынке краб воспринимается как деликатес и пользуется ограниченным спросом из-за высокой стоимости, но составляет около трети в экспортной выручке всей рыбной продукции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Дудин / Коммерсантъ Фото: Евгений Дудин / Коммерсантъ

Промысел снежного краба в России в 2026 году составит 50 тыс. тонн, увеличившись за год на 7,5%. Об этом “Ъ” сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) со ссылкой на материалы FAO (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН). Увеличение вылова в России, согласно FAO, приведет к рекордной добыче в мире. Она может превысить 150 тыс. тонн. Точную цифру за 2025 год там не приводят, замечая, что мировая добыча снежного краба прибавила 10 тыс. тонн, составив около 150 тыс. тонн.

Снежный краб — торговое наименование крабов-стригунов, принятое на мировом рынке. В России это крабы опилио, бэрди, ангулятосы и красный, поясняет президент ВАРПЭ Герман Зверев. Эксперт полагает, что FAO в расчетах учитывает добычу в России краба опилио, формирующего 75% вылова стригунов. Вылов всех видов краба в 2025 году составил 95,4 тыс. тонн, следует из материалов ВАРПЭ. От этого значения доля опилио — 49,2%.

В мире, согласно FAO, Россия на втором месте по производству снежного краба. В 2025 году на нее пришлось 31% вылова. Выше показатель Канады — 57,3%. Но сейчас объемы добычи краба здесь снижаются, пишет FAO. На третьем месте — Норвегия, чья доля во всем вылове достигает 7,3% (см. график).

В России добыча краба растет за счет Северного бассейна. На 13 июля, согласно Рыбному союзу, вылов здесь достиг 13,4 тыс. тонн, прибавив год к году 19%.

На Дальнем Востоке показатель, напротив, снизился год к году на 1,3%, до 37,8 тыс. тонн. Герман Зверев говорит, что из-за роста популяции стригунов в Северном бассейне в этом году объем допустимого вылова опилио был установлен на уровне 51,5 тыс. тонн. Для сравнения: в 2013 году допустимый улов вида был в 2,3 раза меньше, напоминает эксперт.

Исторически промысел крабов-стригунов осуществлялся на Дальнем Востоке, поясняет исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин. В Северном бассейне промышленный вылов начался 10–12 лет назад и с тех пор его объемы увеличиваются, продолжает он. Точные причины попадания краба-стригуна в эти воды неизвестны, но в результате сформировалась существенная популяция. В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота напоминают, что вылов краба в течение года осуществляется неравномерно.

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Герман Зверев обращает внимание, что опилио — наиболее доступный и популярный вид краба на внутреннем рынке. Но продажи в категории снижаются: согласно NTech, в январе—марте в рознице натуральные продажи краба сократились на 18% год к году. На внутреннем рынке краб пользуется ограниченным спросом из-за высокой стоимости: в рознице она обычно начинается от 3 тыс. руб. за 1 кг, констатирует Александр Фомин. Эксперт отмечает, что продукт представлен в большинстве розничных сетей, но воспринимается как деликатес.

Основатель Zemskiy Group Владислав Земский говорит, что со стороны ресторанов спрос на краба остается стабильным. Но речь в любом случае не идет о массовости: рестораны чувствительны к себестоимости, говорит он. Преимущественно, по словам эксперта, общепит закупает камчатского краба и опилио. На внутреннем рынке стоимость краба, по словам господина Земского, не снижается, несмотря на рост вылова, в том числе из-за высокого экспортного спроса.

Краб — традиционно экспортный продукт. По информации руководителя федерального центра «Агроэкспорт» Ильи Ильюшина, его совокупные поставки за границу в январе—июне 2026 года составили 43 тыс. тонн на $891 млн.

Это 91,5% от всей добычи за тот же период (47 тыс. тонн). Год к году российский экспорт краба в натуральном выражении увеличился на 12%, в денежном — на 23%.

Покупателями российского краба выступают Китай (60% в денежном выражении), Южная Корея (39%) и Япония (1%), по данным «Агроэкспорта». Россия поставляет за границу преимущественно живых, свежих и охлажденных крабов. До 2022 года одним из ключевых их покупателей были США. Но в рамках санкций поставки были ограничены.

Герман Зверев отмечает, что краб формирует только 2% в совокупном объеме российского рыбного промысла, но за счет высокой стоимости его доля в экспортной выручке достигает трети. Согласно FAO, в 2025 году цены на снежного краба выросли на 30% в условиях высокого спроса и ограниченного предложения. В прогнозе на 2026 год аналитики не исключают роста цен, в том числе из-за увеличения стоимости топлива.

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова