КС подтвердил правильность расчета утильсбора при ввозе автомобиля
Конституционный суд РФ (КС) вынес определение по жалобе москвича, оспаривавшего законность правительственных постановлений о ставках утильсбора на ввоз в РФ автомобилей.
Предмет спора — покупка внедорожника, за который, как считал заявитель, ему ошибочно пришлось уплатить 1,28 млн руб. сборов вместо 5,2 тыс. руб. Автовладелец жаловался, что постановление правительства о сборах фактически представляет собой вид налога и имеет обратную силу, что противоречит Конституции. КС пришел к выводу, что владелец внедорожника сам допустил ошибку, подав расчет утильсбора слишком поздно, а правительство ничего не нарушило.
Опрошенные “Ъ” юристы находили логику в жалобе автовладельца, говоря, что тот оказался в «правовой ловушке», так как сделка совершалась до введения нового регулирования. Но В КС рассудили иначе.
Подробности — в материале «Утильсбор заправили Конституцией».
Утильсбор, который должен обеспечивать утилизацию продукции, фактически является протекционистской мерой, направленной на поддержку отечественного автопрома и локализацию иностранных брендов в России. Он также выполняет фискальную функцию, что становится особенно актуальным в условиях бюджетного дефицита. Это приводит к увеличению числа неналоговых платежей.
Повышение утильсбора влияет на цены автомобилей, делая их дороже, причем это касается как массовых моделей, так и премиальных. Граждане и компании, ввозящие машины из-за границы, сталкиваются с необходимостью уплачивать сбор по новым, более высоким ставкам. Так, например, в 2023 году утильсбор на тракторы увеличился более чем в четыре раза, а в 2024 году МВД разработало поправки, которые предусматривают уплату утильсбора по коммерческой ставке (от 300 тыс. до 1,3 млн руб.) при перепродаже автомобиля в течение года после ввоза для личного пользования. Это может привести к тому, что доплачивать придется покупателям автомобилей.
Ранее Конституционный суд уже указывал, что при изменении ставок утильсбора новые правила должны вступать в силу не раньше чем через месяц после официальной публикации, а для поставок, осуществленных до вступления документа в силу, новые нормы не действуют. КС отметил, что правительство может установить больший срок для адаптации плательщиков к новым условиям. Тем не менее юристы отмечают, что многие автовладельцы оказались в «правовой ловушке», так как сделки совершались до введения нового регулирования.