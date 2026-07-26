КС подтвердил правильность расчета утильсбора при ввозе автомобиля

Составлено ИИ-Ассистентъ

Утильсбор, который должен обеспечивать утилизацию продукции, фактически является протекционистской мерой, направленной на поддержку отечественного автопрома и локализацию иностранных брендов в России. Он также выполняет фискальную функцию, что становится особенно актуальным в условиях бюджетного дефицита. Это приводит к увеличению числа неналоговых платежей.

Повышение утильсбора влияет на цены автомобилей, делая их дороже, причем это касается как массовых моделей, так и премиальных. Граждане и компании, ввозящие машины из-за границы, сталкиваются с необходимостью уплачивать сбор по новым, более высоким ставкам. Так, например, в 2023 году утильсбор на тракторы увеличился более чем в четыре раза, а в 2024 году МВД разработало поправки, которые предусматривают уплату утильсбора по коммерческой ставке (от 300 тыс. до 1,3 млн руб.) при перепродаже автомобиля в течение года после ввоза для личного пользования. Это может привести к тому, что доплачивать придется покупателям автомобилей.

Ранее Конституционный суд уже указывал, что при изменении ставок утильсбора новые правила должны вступать в силу не раньше чем через месяц после официальной публикации, а для поставок, осуществленных до вступления документа в силу, новые нормы не действуют. КС отметил, что правительство может установить больший срок для адаптации плательщиков к новым условиям. Тем не менее юристы отмечают, что многие автовладельцы оказались в «правовой ловушке», так как сделки совершались до введения нового регулирования.