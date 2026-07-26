В Самарской области стала известна причина пожара, в котором сгорели несколько машин и погибли трое

В Самарской области стали известны подробности ДТП, в котором погибли три человека и сгорели несколько машин. По предварительным данным, в багажнике автомобиля Skoda Octavia находились две 20-литровые канистры с бензином. В пожаре погибли три человека: мать и двое детей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

ДТП произошло 18 июля на трассе М-5 в Сергиевском районе. На месте аварии находились легковые машины Skoda Octavia, Skoda Kodiaq и Hyundai Creta, а также грузовик MAN.

Грузовик врезался в стоящую на дороге Skoda Octavia, в которой были канистры. После удара машина мгновенно загорелась, находящиеся в ней пассажиры (женщина и двое детей) спастись не смогли. Водитель (отец детей) в момент аварии был на улице. Вскоре огонь перекинулся на грузовик и на еще две припаркованные рядом машины. Автомобиль Skoda Octavia остановился из-за дорожных работ.

Руфия Кутляева