В ДТП на трассе М-5 в Самарской области погибли три человека

В Сергиевском районе Самарской области в результате столкновения четырех автомобилей на трассе М-5 погибли три человека. Об этом сообщили в ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сообщение о происшествии поступило 18 июля 2026 года около девяти утра. На месте аварии, расположенной на 1082 км автодороги, находились легковые машины Skoda Octavia, Skoda Kodiaq и Hyundai Creta, а также грузовик MAN.

К месту выезда прибыли сотрудники ПСО №40 Противопожарной службы Самарской области, Госавтоинспекции и медики скорой помощи. Для ликвидации возгорания было подано три пожарных ствола типа «Б».

Спасатели провели работы по тушению техники и деблокировке пострадавших. В ходе операции извлекли тела погибших.

Работы по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия продолжаются.