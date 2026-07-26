В Екатеринбурге гимназия №212 разместит начальную школу в отдельном здании на 250 мест

С 1 сентября в историческом здании частной гимназии №212, расположенной на улице Короленко в Екатеринбурге, будет функционировать только начальная школа, рассказала заместитель директора по начальной школе Наталья Назарова. Средняя и старшая ступени (5–11 классы) переедут в новый корпус в Екатеринбург-Сити.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Здание начальной школы гимназии №212 на улице Короленко Фото: «УГМК Застройщик» Класс Фото: «УГМК Застройщик» Спортивный зал Фото: «УГМК Застройщик» Следующая фотография 1 / 3 Здание начальной школы гимназии №212 на улице Короленко Фото: «УГМК Застройщик» Класс Фото: «УГМК Застройщик» Спортивный зал Фото: «УГМК Застройщик»

В результате проектная мощность начальной школы вырастет до 250 мест, что сделает гимназию крупнейшим частным образовательным учреждением для младших классов в Екатеринбурге, подчеркнула госпожа Назарова.

Гимназия №212 работает с 2008 года. Официально входит в Университетский образовательный округ Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Предлагает углубленное изучение английского языка, второго иностранного языка (французского языка), а также факультативное изучение третьего иностранного (испанского, или другого по желанию) языка.

В начальной школе обучение ведется в формате школы полного дня. Во второй половине дня дети могут посещать спортивные секции (включая настольный теннис, где занимается около 100 человек), творческие занятия (вокал, театр, танцы), занятия по шахматам, английскому, французскому и китайскому языкам. В новом учебном году откроется арт-лаборатория, появятся занятия по естествознанию и робототехнике.

«Мы очень ждали этого переезда. Раньше в этом здании располагались все классы с 1-го по 11-й, и нам стало тесно. Теперь у младших школьников появится не просто больше кабинетов, а целые пространства для развития»,— пояснила Наталья Назарова.

Значительно расширится и спортивная составляющая: в школе расположен большой спортивный зал с душевыми, предусмотрены занятия по настольному теннису, подвижным играм, эстафетам, пионерболу, волейболу и баскетболу.

Все выпускники начальной школы могут продолжить обучение в новом здании в Екатеринбург-Сити.

Дарья Храмцова