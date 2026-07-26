Уровень воды в тюменской реке Тура превысил восемь метров

Утром 26 июля зафиксировано превышение критического уровня воды в реке Тура, которая находится в Тюмени, сообщил мэр Максим Афанасьев в своих соцсетях. На данный момент уровень воды составляет 859 см. За сутки он поднялся на 13 см.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Превышение критической отметки в 850 см означает, что мы столкнулись с опасным явлением, требующим усиленного контроля и оперативных действий всех городских служб. Максимальный зафиксированный уровень воды наблюдался в 1979 году (915 см). Высокие уровни также фиксировались в 1998-м (871 см) и в 2016 году (868 см)», — отметил градоначальник.

По его словам, власти и экстренные службы продолжают бороться с наводнением: на улице Щербакова круглосуточно проводятся работы по укреплению насыпи, проводятся проверки в районе Парфенова. Кроме того, разработана карта зон вероятного затопления при увеличении уровня воды до девяти метров.