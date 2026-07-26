Директор ФК «Ижевск» Максим Тенсин заработал почти 2 млн рублей в 2025 году

Директор футбольного клуба «Ижевск» Максим Тенсин (ЛДПР) задекларировал доход 1,9 млн руб. в 2025 году. Он зарегистрирован кандидатом на выборах в Госдуму по Удмуртскому одномандатному округу. Сведения опубликовал избирком республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ Фото: Алексей Филинов, Коммерсантъ

Среди источников дохода господин Тенсин указал зарплату в структурах клуба и Российском университете кооперации, а также прочие поступления, связанные с РАНХИГС и Верховным судом Удмуртии. Общая сумма остатка на счетах (их 10) — 95,3 тыс. руб.

Максим Тенсин владеет земельным участком площадью 3,2 тыс. кв. м, жилым домом на 44,1 кв. м и квартирой на 50,2 кв. м. Недвижимость находится в Удмуртии. Сверх этого, в его собственности доля 1/3 квартиры на 29,2 кв. м, а также легковой автомобиль Mazda Verisa 2013 года выпуска. Акции и иные ценные бумаги не задекларированы.

По Ижевскому одномандатному округу от ЛДПР выдвигается депутат Госсовета Удмуртии Владимир Володоманов. Как писал «Ъ-Удмуртия», в 2025 году он заработал 7,4 млн руб. О своих доходах уже отчитались кандидаты федеральных списков «Единой России», КПРФ, «Новых людей», ЛДПР и «Справедливой России».

Подробнее о благосостоянии кандидатов на выборы в Госдуму от Удмуртии — в материале «Пред мандатом отчитаться».