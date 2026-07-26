В Ульяновской области с открытым огнем на объекте ТЭК из-за атаки БПЛА боролись больше двух суток

В Новоспасском районе пожарные боролись с открытым огнем на объекте ТЭК более двух суток, сообщает губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ

«Удалось избежать распространения огня на гражданскую инфраструктуру и взрывов топлива, а также жертв среди огнеборцев и гражданского населения. Всего участвовали более 300 человек и 83 единицы техники. На данный момент открытое горение полностью ликвидировано. Ведется профилактическая поливка. Поручил отличившихся представить к наградам», — отметил Алексей Русских.

Глава региона поручил правительству в срочном порядке разработать возможные меры поддержки для ЗАО «Промтехинвест» и его сотрудников, часть из которых, возможно, окажется в ситуации вынужденного простоя на период проведения ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что украинские БПЛА атаковали ТЭК в Новоспасском районе. Произошло это утром 23 июля.

Руфия Кутляева