В Ульяновской области БПЛА атаковали объект ТЭК в Новоспасском районе

Вражеские беспилотники атаковали объект ТЭК в Новоспасском районе. На месте работают спецслужбы. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем канале в MAX.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Администрация Новоспасского района в «ВКонтакте» также сообщила, что в результате атаки БПЛА на объекты нефтехранения и нефтепереработки пострадавших и раненых нет. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий.

Руфия Кутляева