В Ульяновской области БПЛА атаковали объект ТЭК в Новоспасском районе
Вражеские беспилотники атаковали объект ТЭК в Новоспасском районе. На месте работают спецслужбы. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем канале в MAX.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
Администрация Новоспасского района в «ВКонтакте» также сообщила, что в результате атаки БПЛА на объекты нефтехранения и нефтепереработки пострадавших и раненых нет. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий.