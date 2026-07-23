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В Ульяновской области БПЛА атаковали объект ТЭК в Новоспасском районе

Вражеские беспилотники атаковали объект ТЭК в Новоспасском районе. На месте работают спецслужбы. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в своем канале в MAX.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Администрация Новоспасского района в «ВКонтакте» также сообщила, что в результате атаки БПЛА на объекты нефтехранения и нефтепереработки пострадавших и раненых нет. Аварийные службы приступили к ликвидации последствий.

Руфия Кутляева