Россиянин Матвей Потапов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе

Российский спортсмен Матвей Потапов стал обладателем бронзовой медали на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в китайском Ханчжоу. В финале олимпийского упражнения «винтовка малокалиберная, 50 м, три положения» россиянин набрал 349,9 балла.

Победу в дисциплине одержал китаец Чанхун Чжан, показавший результат 363 балла. Это достижение — новый мировой рекорд. Серебряным призером стал представитель Венгрии Иштван Пени (361,7).

Турнир в Ханчжоу завершится 29 июля. Российские и белорусские спортсмены участвуют в соревнованиях в индивидуальном нейтральном статусе согласно допуску Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).