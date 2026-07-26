Футболисты «Спартака» заявили о готовности помочь госпитализированной МакSим

Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин сказал, что команда намерена обсудить, как можно помочь певице Марине Максимовой (МакSим), которая на днях была экстренно госпитализирована. По его словам, после выходного дня команда соберется и обсудит, как можно помочь.

Песня МакSим «Знаешь ли ты» давно стал неофициальным гимном московского «Спартака» и традиционно звучит на стадионе после крупных побед команды. «Обязательно поможем. Следим, желаем здоровья», — сказал ТАСС Роман Зобнин

О госпитализации МакSим стало известно 24 июля. По словам певицы, ей потребовалось экстренное лечение из-за стресса после смерти отца. Врачи запретили ей перелеты и выступления до полной стабилизации состояния. Запланированный на 25 июля концерт в Павлодаре пришлось отменить.