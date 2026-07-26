Футболисты «Спартака» заявили о готовности помочь госпитализированной МакSим
Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин сказал, что команда намерена обсудить, как можно помочь певице Марине Максимовой (МакSим), которая на днях была экстренно госпитализирована. По его словам, после выходного дня команда соберется и обсудит, как можно помочь.
Песня МакSим «Знаешь ли ты» давно стал неофициальным гимном московского «Спартака» и традиционно звучит на стадионе после крупных побед команды. «Обязательно поможем. Следим, желаем здоровья», — сказал ТАСС Роман Зобнин
О госпитализации МакSим стало известно 24 июля. По словам певицы, ей потребовалось экстренное лечение из-за стресса после смерти отца. Врачи запретили ей перелеты и выступления до полной стабилизации состояния. Запланированный на 25 июля концерт в Павлодаре пришлось отменить.
Марина Абросимова (МакSим) в последние годы неоднократно сталкивалась с проблемами со здоровьем. В июне 2021 года она была госпитализирована в Казани с 40-процентным поражением легких, и хотя тесты на коронавирус были отрицательными, ей диагностировали пневмонию. Состояние было крайне тяжелым, певицу ввели в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. В августе 2021 года она пришла в сознание и постепенно пошла на поправку, однако некоторое время ей были запрещены полеты и выступления из-за восстановления легких.
Позднее, в 2023 году, МакSим несколько раз прерывала свои выступления из-за плохого самочувствия, в частности, на концертах в Сочи и Твери. В июле 2023 года певица призналась, что эти инциденты были связаны с алкогольной зависимостью, от которой она проходила лечение в клинике. Это произошло из-за попыток справиться со стрессом после тяжелой болезни.