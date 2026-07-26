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В Свердловской области за сутки вода отступила от двух муниципалитетов

За прошедшие сутки в Свердловской области еще два муниципалитета освободились от воды, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«На подтопленных территориях продолжается освобождение объектов жилой инфраструктуры: за минувшие сутки от паводковых вод полностью освободились 205 жилых домов и 316 приусадебных участков в 30 населенных пунктах. За сутки проведена откачка воды из 125 жилых домов, просушены 55 домов», — подчеркнули в ведомстве.

По данным МЧС, на текущие сутки затоплений по области не прогнозируется.

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