В Свердловской области за сутки вода отступила от двух муниципалитетов

За прошедшие сутки в Свердловской области еще два муниципалитета освободились от воды, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«На подтопленных территориях продолжается освобождение объектов жилой инфраструктуры: за минувшие сутки от паводковых вод полностью освободились 205 жилых домов и 316 приусадебных участков в 30 населенных пунктах. За сутки проведена откачка воды из 125 жилых домов, просушены 55 домов», — подчеркнули в ведомстве.

По данным МЧС, на текущие сутки затоплений по области не прогнозируется.