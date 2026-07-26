В Свердловской области за сутки вода отступила от двух муниципалитетов
За прошедшие сутки в Свердловской области еще два муниципалитета освободились от воды, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
«На подтопленных территориях продолжается освобождение объектов жилой инфраструктуры: за минувшие сутки от паводковых вод полностью освободились 205 жилых домов и 316 приусадебных участков в 30 населенных пунктах. За сутки проведена откачка воды из 125 жилых домов, просушены 55 домов», — подчеркнули в ведомстве.
По данным МЧС, на текущие сутки затоплений по области не прогнозируется.