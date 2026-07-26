Боксер Эррол Спенс объявил о завершении карьеры после боя с Цзю
Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBC, WBA американец Эррол Спенс завершил профессиональную карьеру. Заявление 36-летний боксер сделал сразу после боя с австралийцем Тимом Цзю, который прошел 26 июля в Австралии.
Поединок продлился все отведенные раунды и завершился победой сына легендарного Константина Цзю единогласным решением судей. Это поражение стало вторым в карьере Спенса при 28 победах.
«Время отправиться домой к семье и проживать семейную жизнь. Да, на этом все. Денег у меня предостаточно, они уже сами на себя работают. У меня есть замечательная семья. Спасибо богу за то, что у меня хватает сил покинуть этот вид спорта, сохранив здоровье и оставив свою семью рядом со мной», — заявил Эррол Спенс на ринге.
Ранее Эррол Спенс владел чемпионскими поясами Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В июле 2023 года он потерпел первое поражение в своей профессиональной карьере от Теренса Кроуфорда в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Тогда Спенс уступил Кроуфорду свои титулы.
Примечательно, что в 2019 году Эррол Спенс перенес серьезные травмы в автомобильной аварии, а в августе 2021-го ему сделали операцию из-за отслоения сетчатки глаза, после чего боксер долго восстанавливался. На протяжении карьеры его интересы представляла промоутерская компания PBC.