Боксер Эррол Спенс объявил о завершении карьеры после боя с Цзю

Бывший чемпион мира по версиям IBF, WBC, WBA американец Эррол Спенс завершил профессиональную карьеру. Заявление 36-летний боксер сделал сразу после боя с австралийцем Тимом Цзю, который прошел 26 июля в Австралии.

Поединок продлился все отведенные раунды и завершился победой сына легендарного Константина Цзю единогласным решением судей. Это поражение стало вторым в карьере Спенса при 28 победах.

«Время отправиться домой к семье и проживать семейную жизнь. Да, на этом все. Денег у меня предостаточно, они уже сами на себя работают. У меня есть замечательная семья. Спасибо богу за то, что у меня хватает сил покинуть этот вид спорта, сохранив здоровье и оставив свою семью рядом со мной», — заявил Эррол Спенс на ринге.