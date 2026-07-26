CNN: Вэнс обеспокоен возможной эскалацией конфликта США и Ирана
Вице-президент США Джей Ди Вэнс входит в число американских чиновников, которые обеспокоены возможной эскалацией конфликта с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники.
The New York Times ранее сообщала, что президент США Дональд Трамп отложил планы по усилению военной кампании против Ирана. По информации газеты, господин Трамп опасается, что эскалация может истощить американские запасы ракет и боеприпасов до опасного уровня.
Издание Axios писало, что 24 июля на переговоры в Тегеран прибыла делегация из Омана, после чего Дональд Трамп распорядился не наносить новых ударов по Ирану. Источники добавляли, что президент США пока не отдавал приказ о возобновлении атак.
Обеспокоенность американских чиновников, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, возможной эскалацией конфликта с Ираном не нова. Ранее Дональд Трамп уже рассматривал возможность военных действий против Ирана. При этом в администрации США нет единого мнения по поводу силового сценария: Вэнс и госсекретарь Марко Рубио выступали за дипломатическое урегулирование, опасаясь, что удары могут стать контрпродуктивными и усилить позиции иранских властей.
Региональные союзники США также выражали опасения, что атаки на Иран могут спровоцировать затяжной конфликт на Ближнем Востоке без гарантий свержения иранского режима. Израиль также подчеркивал, что американские удары по Ирану были бы несвоевременными, так как протесты внутри Ирана уже подавлены, и требовал бы усиления военного присутствия США в регионе для защиты от ответных атак. Иран со своей стороны неоднократно предупреждал, что в случае атаки на его территорию, США понесут невосполнимый урон, а страны Персидского залива подвергнутся ответным ударам. При этом, по данным разведки Израиля, военного потенциала США хватило бы лишь на 4-5 дней интенсивной бомбардировки Ирана.