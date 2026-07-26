CNN: Вэнс обеспокоен возможной эскалацией конфликта США и Ирана

Вице-президент США Джей Ди Вэнс входит в число американских чиновников, которые обеспокоены возможной эскалацией конфликта с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники.

The New York Times ранее сообщала, что президент США Дональд Трамп отложил планы по усилению военной кампании против Ирана. По информации газеты, господин Трамп опасается, что эскалация может истощить американские запасы ракет и боеприпасов до опасного уровня.

Издание Axios писало, что 24 июля на переговоры в Тегеран прибыла делегация из Омана, после чего Дональд Трамп распорядился не наносить новых ударов по Ирану. Источники добавляли, что президент США пока не отдавал приказ о возобновлении атак.