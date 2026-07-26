Карим Хан решил оспорить решение о его отстранении с поста прокурора МУС

Составлено ИИ-Ассистентъ

Карим Хан занял должность прокурора Международного уголовного суда (МУС) 16 июня 2021 года. Его кандидатура получила поддержку 72 из 123 государств-участников Римского статута. До прихода в МУС Хан работал помощником генсека ООН и возглавлял Следственную группу ООН по преступлениям организации (запрещена в России) в Ираке. Отстранение Карима Хана за обвинения в сексуализированном насилии последовало за международными скандалами, связанными с его решениями. В 2023 году он выдал ордеры на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, а в 2024 году — на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и ряда лидеров палестинского движения «Хамас».

В ответ на действия Хана против российских должностных лиц, Следственный комитет России возбудил в отношении него и нескольких судей МУС уголовные дела, обвинив их в привлечении заведомо невиновных к ответственности и подготовке к нападению на лиц, пользующихся международной защитой. Российские власти не признают юрисдикцию МУС, поскольку не являются участниками Римского статута. США, также не признающие юрисдикцию МУС, реагировали на ордеры в отношении израильских чиновников крайне негативно, угрожая санкциями против суда. В конечном итоге, санкции против Карима Хана были введены еще в феврале 2025 года.

В ноябре 2024 года, после появления обвинений в сексуализированных домогательствах, МУС начал внешнее расследование в отношении Карима Хана, и ему было рекомендовано временно отказаться от обязанностей. С мая 2025 года он находился в неоплачиваемом отпуске, временно оставив пост. Обвинения против Хана включали инциденты, происходившие в Нидерландах и США. Британская газета The Guardian сообщила о второй женщине, обвинившей Хана в домогательствах в 2009 году. Решение о его отстранении, которое теперь оспаривается, было принято Ассамблеей государств-участников Римского статута, а Исполнительное бюро МУС квалифицировало его действия как «серьезное нарушение служебных обязанностей и серьезный проступок».