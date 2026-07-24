Ассамблея стран МУС уволила прокурора Карима Хана
Ассамблея стран–участниц Международного уголовного суда проголосовала за отстранение прокурора Карима Хана от должности. Об этом сообщают Reuters и Associated Press со ссылкой на источники. Ранее одна из сотрудниц обвинила Карима Хана в сексуализированном насилии. Он обвинения отверг.
Председатель Ассамблеи государств-участников Международного уголовного суда (МУС) Пайви Каукоранта обращается к делегатам перед голосованием по вопросу об увольнении главного прокурора Карима Хана за предполагаемые сексуальные домогательства. Штаб-квартира ООН, Нью-Йорк
Фото: Eduardo Munoz / Reuters
По словам собеседников Reuters, за увольнение Карима Хана проголосовали 82 из 125 стран-участниц МУС. Все выданные прокурором ордера остаются в силе, так как отменить их действие могут только судьи МУС.
Обвинения против Карима Хана были выдвинуты в октябре 2024 года. На время проведения расследования МУС отправил прокурора в неоплачиваемый отпуск. Фактически он не исполняет обязанности с мая 2025 года.
Карим Хан работал прокурором МУС с июня 2021 года. В 2023 году он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. СКР возбудил в отношении господина Хана и судей МУС уголовное дело.
Карим Хан стал прокурором Международного уголовного суда (МУС) в феврале 2021 года, получив поддержку 72 из 123 государств-участников Римского статута, на основе которого был учреждён МУС. К исполнению обязанностей он приступил 16 июня того же года. Россия подписала Римский статут в 2000 году, но не ратифицировала его, а в 2016 году официально уведомила ООН о нежелании это делать, таким образом, не признавая юрисдикцию МУС.
В течение своего срока Карим Хан запрашивал и выдавал ордера на арест высокопоставленных лиц, что приводило к различным политическим реакциям. Например, в 2023 году он выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. В ответ на это Следственный комитет России возбудил уголовное дело против самого Хана и судей МУС, а российские власти объявили его в розыск. В 2024 году Карим Хан запросил ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, что вызвало осуждение со стороны США, которые также не признают юрисдикцию МУС.