Ассамблея стран МУС уволила прокурора Карима Хана

Ассамблея стран–участниц Международного уголовного суда проголосовала за отстранение прокурора Карима Хана от должности. Об этом сообщают Reuters и Associated Press со ссылкой на источники. Ранее одна из сотрудниц обвинила Карима Хана в сексуализированном насилии. Он обвинения отверг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Ассамблеи государств-участников Международного уголовного суда (МУС) Пайви Каукоранта обращается к делегатам перед голосованием по вопросу об увольнении главного прокурора Карима Хана за предполагаемые сексуальные домогательства. Штаб-квартира ООН, Нью-Йорк

Фото: Eduardo Munoz / Reuters Председатель Ассамблеи государств-участников Международного уголовного суда (МУС) Пайви Каукоранта обращается к делегатам перед голосованием по вопросу об увольнении главного прокурора Карима Хана за предполагаемые сексуальные домогательства. Штаб-квартира ООН, Нью-Йорк

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

По словам собеседников Reuters, за увольнение Карима Хана проголосовали 82 из 125 стран-участниц МУС. Все выданные прокурором ордера остаются в силе, так как отменить их действие могут только судьи МУС.

Обвинения против Карима Хана были выдвинуты в октябре 2024 года. На время проведения расследования МУС отправил прокурора в неоплачиваемый отпуск. Фактически он не исполняет обязанности с мая 2025 года.

Карим Хан работал прокурором МУС с июня 2021 года. В 2023 году он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. СКР возбудил в отношении господина Хана и судей МУС уголовное дело.