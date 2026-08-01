Решение прусского вопроса

Включение части Восточной Пруссии вместе с ее столицей Кёнигсбергом в состав Советского Союза стало результатом договоренностей между СССР и его партнерами по антигитлеровской коалиции, стремившимися лишить Германию территории, с которой она начала две мировые войны. Насколько непростым делом оказалось освоение Кёнигсбергской (а с июля 1946 года — Калининградской) области для переселенцев из разных районов Советского Союза, которые заменили вывезенных на основную территорию Германии немцев,— в материале “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кёнигсберг, сентябрь 1944 Фото: ullstein bild / Getty Images Улицы Кёнигсберга, 1944 Фото: Krauskopf-Foto / ullstein bild / Getty Images Кёнигсберг. Аэрофотосъемка, сентябрь 1944 Фото: AP Следующая фотография 1 / 3 Кёнигсберг, сентябрь 1944 Фото: ullstein bild / Getty Images Улицы Кёнигсберга, 1944 Фото: Krauskopf-Foto / ullstein bild / Getty Images Кёнигсберг. Аэрофотосъемка, сентябрь 1944 Фото: AP

Текст: Павел Аптекарь

Вопрос о передаче после поражения Германии части ее территории державам-победительницам с целью предотвращения формирования новых очагов войны начал обсуждаться в 1943 году, после подтверждения стратегического перелома в ходе Второй мировой на европейских театрах военных действий в пользу СССР и его союзников. Первые детальные консультации прошли на Тегеранской конференции глав стран антигитлеровской коалиции 28 ноября — 1 декабря 1943 года. Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль говорили о послевоенной судьбе Германии, в том числе об отторжении части ее территорий, ставших плацдармами для нападений на соседей. На Восточную Пруссию претендовала и Польша, о чем, в частности, заявил Черчилль, на что Сталин заметил: «Русские не имеют незамерзающих портов на Балтийском море. Поэтому русским нужны незамерзающие порты Кёнигсберг и Мемель и соответствующая часть территории Восточной Пруссии. Тем более, что исторически — это исконно славянские земли». Британский премьер пообещал изучить предложение визави.

4 февраля 1944 года Сталин подтвердил свою позицию в личном послании Черчиллю, отметив, что без передачи Кёнигсберга СССР не согласится с послевоенной границей с Польшей, проходящей преимущественно по линии Керзона (.pdf). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчиль в Тегеране в ноябре 1943 года Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Михаил Калинин вручает Иосифу Сталину орден Победы, 1945 год Фото: Гурарий Самарий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Кёнигсберг в начале 1945 года Фото: Леонид Великжанин / ТАСС Следующая фотография 1 / 3 Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчиль в Тегеране в ноябре 1943 года Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Михаил Калинин вручает Иосифу Сталину орден Победы, 1945 год Фото: Гурарий Самарий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Кёнигсберг в начале 1945 года Фото: Леонид Великжанин / ТАСС 20 февраля 1944 года Черчилль ответил, что это предложение встретило негативную реакцию польского правительства в эмиграции, но британцы указали полякам, что советские требования справедливы, ввиду того что Русская армия вела в Восточной Пруссии боевые действия еще в августе 1914 года, оказывая помощь союзникам по Антанте, а Красная армия сыграет ключевую роль в освобождении этой территории в ближайшем будущем. Советский Союз подтвердил свои права на Восточную Пруссию, освободив ее в ходе упорных боев, стоивших Красной армии значительных потерь. Боевые действия в Восточной Пруссии продолжались с середины августа 1944 года, когда соединения 5-й армии 3-го Белорусского фронта впервые вышли к границе Тысячелетнего рейха, по конец апреля 1945 года, до штурма Кёнигсберга и приморских крепостей. Красной армии пришлось прорывать мощные укрепленные полосы в крайне упорных боях. Войска советских фронтов, действовавших в Восточной Пруссии, только с января по апрель 1945 года потеряли более 126 тыс. солдат и офицеров убитыми и 458 тыс. — ранеными. Немецкие потери рассчитать непросто. Только после взятия Кёнигсберга в плен сдались более 70 тыс. солдат и офицеров вермахта и фольксштурма, около 35 тыс. погибших, в основном военнослужащие, были похоронены. После взятия города в нем оставались до 28 тыс. жителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Улицы Кёнигсберга, 1944 Фото: ullstein bild / Getty Images Улицы Кёнигсберга, 1944 Фото: ullstein bild / Getty Images Бои за Кёнигсберг, 1945 Фото: Белянин А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Улицы Кёнигсберга, 1944 Фото: ullstein bild / Getty Images Улицы Кёнигсберга, 1944 Фото: ullstein bild / Getty Images Бои за Кёнигсберг, 1945 Фото: Белянин А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С 10 апреля 1945 года повседневная жизнь в городе и окрестностях регламентировалась военными комендатурами. При комендатуре Кёнигсберга организовали Временное управление по гражданским делам, а при районных комендатурах — его отделения, руководившие участием местных жителей в восстановлении города. В ноябре 1945 года управление и его отделения ликвидировали, его функции передали Временному управлению по гражданским делам при Военном совете Особого военного округа, управлявшем советской частью Восточной Пруссии. Одним из первых предприятий, начавших работу в городе, центр которого был разрушен почти полностью, а окраины — более чем наполовину, оказался рыбопромышленный трест. Датой его основания считают июнь 1945 года. В ноябре был создан отдел коммунального хозяйства города. Постепенно запустились первые заводы и фабрики, на них трудились как местные жители, так и прибывшие советские специалисты. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кёнигсберг взят советскими войсками, 1945

Фото: Савин Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Кёнигсберг взят советскими войсками, 1945

Фото: Савин Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Передача СССР территории Восточной Пруссии, прилегающей к Кёнигсбергу, была подтверждена на Потсдамской (Берлинской) конференции, завершившейся 2 августа 1945 года. К сентябрю 1945-го на советской части Восточной Пруссии оставались, по данным калининградского историка Юрия Костяшова, около 130 тыс. немцев, но к ноябрю 1946 года их численность сократилась до 90 тыс. В этот период снижение численности немецкого населения было в основном вызвано смертностью. Аресты и интернирование были относительно немногочисленными. Как великие державы двигали границы Польши на Тегеранской конференции Костяшов цитировал один из документов местных статистиков, назвавших причиной смертности «тяжелые продовольственные и жилищные условия». Осенью 1945 года продовольственный паек для 71% жителей города составлял 200 г хлеба в день, работающие получали по 400 г, но и этот рацион не всегда удавалось соблюдать из-за перерывов снабжения. Другой причиной смертности стали массовые эпидемии чесотки, брюшного и сыпного тифа возникавшие из-за скученности населения и тяжелых условий быта. Параллельно шло переселение на новую территорию советских граждан. К ноябрю 1945 года их насчитывалось около 7 тыс., к апрелю 1946 года — около 54 тыс. Это были рабочие промышленных предприятий и совхозов, колхозники и военные с семьями.

7 апреля 1946 года в составе РСФСР была создана Кёнигсбергская область, одновременно в Москве началось обсуждение более радикального переустройства. Советские руководители начали и административную реорганизацию полученной территории. В мае группа руководителей РСФСР предложила переименовать Кёнигсберг и прилегающие земли в Балтийск и Балтийскую область, но в итоге Балтийском стал порт Пиллау. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Калинин в рабочем кабинете, 1940-е

Фото: Хавчин А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ Михаил Калинин в рабочем кабинете, 1940-е

Фото: Хавчин А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ В Кремле на докладную о переименовании отреагировали не сразу. Пока Политбюро размышляло, 3 июня 1946 года умер председатель Президиума Верховного Совета Михаил Калинин, «всесоюзный староста», формально занимавший первый пост в советской государственной иерархии. И в высших эшелонах власти решили повторно увековечить его имя. Город Калинин на карте СССР уже был (Тверь переименовали в Калинин в ноябре 1931 года, историческое название вернули в июле 1990 года). В итоге Кёнигсберг переименовали в Калининград, создав определенную путаницу, поскольку это же название ранее, в 1938 году, получил и город в Подмосковье (нынешний Королев). Но еще раньше, после публикации 1 июля постановления Совета министров об увековечении памяти Калинина, в городе начались митинги прибывших из СССР работников предприятий, которые приветствовали будущее переименование. Участники заявляли: «Мы будем с достоинством нести звание Калининградцев и в упорном труде создавать славные традиции, как наши братья — славные Ленинградцы и Сталинградцы». Работников-немцев на митинги не пригласили, их мнения намеревались выяснить позже. Что желала и что получила Польша после войны В августе 1946 года были переименованы города и районы области. Известные по наполеоновским войнам Тильзит и Прейсиш-Эйлау стали Советском и Багратионовском (генерал Петр Багратион участвовал в сражении под Прейсиш-Эйлау в 1807 году), Инстербург — Черняховском, в честь погибшего в Восточной Пруссии самого молодого маршала Ивана Черняховского. Наконец, символ мужества и трагедии русской армии в 1914 году Гумбинен, где, как писал военный историк, царский генерал Андрей Зайончковский, «XVII герм. корпус потерпел поражение, тем более тяжелое, что 1, 35-я отчасти и 36-я пех. дивизии, а также дивизия Бродрюка утратили необходимую моральную устойчивость, сильно перемешались, управление выпало из рук начальников. Русские части выказали в этом первом бою превосходные боевые качества: упорно оборонялись, практикуя контратаки, отлично стреляли, храбро и стремительно вели штыковые атаки». Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Тильзит (сейчас Советск) в январе 1945 года Фото: Леонид Великжанин / ТАСС Гумбинен (сейчас Гусев) в октябре 1944 года Фото: Сергей Косырев / РИА Новости Развалины замка Инстербург в городе Черняховске Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Инстербург (сейчас Черняховск) до 1941 года Фото: ullstein bild / Getty Images Следующая фотография 1 / 4 Тильзит (сейчас Советск) в январе 1945 года Фото: Леонид Великжанин / ТАСС Гумбинен (сейчас Гусев) в октябре 1944 года Фото: Сергей Косырев / РИА Новости Развалины замка Инстербург в городе Черняховске Фото: Алексей Даничев / РИА Новости Инстербург (сейчас Черняховск) до 1941 года Фото: ullstein bild / Getty Images Успехи русской армии в Восточной Пруссии вынудили германское командование перебросить на угрожаемое направление значительные силы из Франции. Их появление вместе с плохим взаимодействием между 1-й и 2-й армиями и скверным управлением войсками штабом на Северо-Западном фронте привело к тяжелому поражению 2-й армии. «Цепь победоносных боев отдельных русских полков и дивизий вылилась в поражение шести дивизий. Германцы терпели ряд жестоких поражений в рамках отдельных боев, но выиграли операцию в Восточной Пруссии»,— резюмировал Зайончковский. Гумбинен был переименован в Гусев в память о Герое Советского Союза капитане Сергее Гусеве, погибшем в боях за город в январе 1945 года. Восстановление советской части Восточной Пруссии, ее жилого фонда, промышленности и сельского хозяйства, организация повседневной жизни были делом крайне сложным и трудоемким. Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Пленные немцы в Восточной Пруссии, май 1945 года Фото: Владимир Гальперин / РИА Новости Немецкие военные сдаются советским войская в Кёнигсберге, апрель 1945 года Фото: Эммануил Евзерихин / ТАСС Следующая фотография 1 / 2 Пленные немцы в Восточной Пруссии, май 1945 года Фото: Владимир Гальперин / РИА Новости Немецкие военные сдаются советским войская в Кёнигсберге, апрель 1945 года Фото: Эммануил Евзерихин / ТАСС В частности, земледелие в регионе базировалось на регулярной мелиорации, осушении болот и отводе грунтовых вод с полей, применении большого количества современной для того периода техники. В ходе боевых действий оборудование электростанций, обеспечивавших водоотвод, и большая доля техники были уничтожены или вывезены. Следствием стало масштабное затопление части сельхозугодий и резкое сокращение урожайности полей и продуктивности оставшегося скота.

С августа 1946 года переселение советских граждан в регион шло масштабнее: во второй половине года в область прибыли 12 тыс. семей (более 80 тыс. человек) из разных областей и автономных республик РСФСР, Белоруссии и Украины. В последующие годы поток переселенцев также был значительным: в 1947 году он достиг 146,8 тыс. человек, в 1948-м — 153,6 тыс. И только потом пошел на спад: 112,7 тыс. — в 1949-м и 108,7 тыс.— в 1950-м. Перебиравшиеся на новое место крестьяне из разных районов РСФСР и Белоруссии не имели навыков работы на земле, требующей активной мелиорации. Переселение советских граждан в Калининградскую область было сопряжено и с другими трудностями: их не обеспечивали ни инвентарем, ни скотом, ни теплой и непромокаемой одеждой и обувью, необходимыми во влажном и прохладном приморском климате. Собирались ли англичане предать советских союзников Так, прибывшие в последние месяцы 1946 года колхозники не имели запасов продовольствия, чтобы дожить до нового урожая. Голод и истощение стали причиной увеличения смертности населения Калининградской области в 1946–1947 годах. Повседневные трудности, обманутые ожидания, непривычный климат и иные причины вызвали стремление значительной части переселенцев, особенно из сельской местности, вернуться домой. Удельный вес «обратных переселенцев» постоянно увеличивался: от 27% в 1947 году до 69% в 1951-м. Тем не менее к 1951 году в области проживали около полумиллиона советских граждан. Горожанам из числа переселенцев, особенно в пережившем штурм и две массированных бомбардировки союзной авиации в августе 1944 года Калининграде, приходилось непросто: они оказались в стесненных условиях, среди поврежденных зданий, многие из которых грозили обрушиться, в домах с неработающими водопроводом и канализацией. Несколько легче ситуация складывалась в малых городах, которые подверглись меньшим разрушениям — там частично сохранился комфорт, миллионам советских граждан недоступный вовсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Сторожевая башня Бисмарка на окраине города Черняховска (до 1946 года — Инстербург. С 1869 по 1934 год было построено примерно 250 башен в Европе, Африке, Америке и Австралии в память о первом канцлере Германской империи Отто фон Бисмарке.До наших дней сохранилось 175 Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Калиниград (Кёнигсберг) в декабре 1946-го Фото: Валентин Хухлаев / ТАСС Следующая фотография 1 / 2 Сторожевая башня Бисмарка на окраине города Черняховска (до 1946 года — Инстербург. С 1869 по 1934 год было построено примерно 250 башен в Европе, Африке, Америке и Австралии в память о первом канцлере Германской империи Отто фон Бисмарке.До наших дней сохранилось 175 Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Калиниград (Кёнигсберг) в декабре 1946-го Фото: Валентин Хухлаев / ТАСС

С конца февраля 1947 года МВД позволило местным органам милиции выдавать немцам разрешения на выезд из Калининградской области в советскую зону оккупации. Так что процесс обустройства на новом месте переселенцев пошел параллельно с отъездом прежних обитателей. В апреле—июне 1947 года разрешение на выезд получили более 6000 человек. 11 октября 1947 года Совет министров СССР принял постановление, согласно которому до конца года в будущую ГДР планировалось переправить 30 тыс. человек, а спустя несколько дней в область был командирован начальник пограничных войск МВД генерал-лейтенант Николай Стаханов. В середине октября в области была создана комиссия по переселению (депортации) немцев из советской части Восточной Пруссии. Переселяемым разрешалось брать с собой личное имущество (до 300 кг на семью).

Обеспечивался санитарный надзор и медицинское обслуживание в пути;

Гарантировалась доставка имущества и людей от мест проживания до станций погрузки на железной дороге автотранспортом.

Сухой паек на 15 дней стоимостью 80 руб. на человека переселенцы оплачивали сами. Напомним, что средняя зарплата в СССР в 1945 году составляла 442 руб., в 1950-м — 646 руб. Цены на сахар, сыр, крупы и масло в государственной торговле были невысокими, но с доставкой этих товаров в Калининград возникали проблемы. На рынке же килограмм масла стоил 370 руб., сыра — 330, колотого сахара — 250 руб, макарон — 100 (.pdf). Организация переселения на местах возлагалась на оперативные группы («тройки»), в состав которых включали начальников районных отделов МВД и МГБ и представителя райисполкома. В действительности, по расчетам Юрия Костяшова, до конца 1947 года в Германию вывезли немногим более 10 тыс. немцев. (Юрий Костяшов. Выселение немцев из Калининградской области в послевоенные годы. // Вопросы истории. 1994. №6. С. 186–188). Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие мемориала в память о Михаиле Калинине в Калиниграде, апрель 1951 года

Фото: Александр Дитлов / ТАСС Открытие мемориала в память о Михаиле Калинине в Калиниграде, апрель 1951 года

Фото: Александр Дитлов / ТАСС Тем временем в конце декабря 1947 года для переехавших в Калининград советских детей устраивали новогоднюю елку. В одном из сохранившихся в центре зданий поставили дерево, спиленное в близлежащем лесу, планировалось раздать около 5000 подарков «в красочной упаковке», организовать подвоз детей на трамваях и выделить ответственных дежурных — учителей и комсомольцев. Среди перечня необходимых материалов обращает на себя внимание 10-й пункт — 30 кг снега. Елка, если верить «Калининградской правде», удалась: тысячи детей побывали на празднике в Доме пионеров. Они, как писал автор заметки, встретились с Дедом Морозом, получили подарки и участвовали в веселых играх.

По постановлению Совмина от 25 февраля 1948 года предполагалось вывезти в Германию 25,3 тыс. немцев до апреля и еще 37 тыс.— до октября. В действительности из бывшего Кёнигсберга и окрестностей в Германию в 1947 году прибыли 67 914 немцев (13 эшелонов весной и 20 эшелонов в августе—октябре). Следует признать, что условия, в которых происходило переселение немцев из Калининградской области — по сравнению с привычной практикой сталинских депортаций,— можно признать комфортным, по дороге умерли единицы. Остались в области, отмечает Юрий Костяшов, немногие высококвалифицированные специалисты, незаменимые в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте. Около 1400 человек таковых отправили в Германию в ноябре 1949-го. Последнюю группу из 193 человек, указывает Костяков, перевезли в ГДР уже в мае 1951-го. Кёнигсберг и его окрестности из части Восточной Пруссии окончательно стали самой западной областью РСФСР.