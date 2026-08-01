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Решение прусского вопроса

Встречное переселение

Включение части Восточной Пруссии вместе с ее столицей Кёнигсбергом в состав Советского Союза стало результатом договоренностей между СССР и его партнерами по антигитлеровской коалиции, стремившимися лишить Германию территории, с которой она начала две мировые войны. Насколько непростым делом оказалось освоение Кёнигсбергской (а с июля 1946 года — Калининградской) области для переселенцев из разных районов Советского Союза, которые заменили вывезенных на основную территорию Германии немцев,— в материале “Ъ”.

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Кёнигсберг, сентябрь 1944

Кёнигсберг, сентябрь 1944

Фото: ullstein bild / Getty Images

Улицы Кёнигсберга, 1944

Улицы Кёнигсберга, 1944

Фото: Krauskopf-Foto / ullstein bild / Getty Images

Кёнигсберг. Аэрофотосъемка, сентябрь 1944

Кёнигсберг. Аэрофотосъемка, сентябрь 1944

Фото: AP

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Кёнигсберг, сентябрь 1944

Фото: ullstein bild / Getty Images

Улицы Кёнигсберга, 1944

Фото: Krauskopf-Foto / ullstein bild / Getty Images

Кёнигсберг. Аэрофотосъемка, сентябрь 1944

Фото: AP

Текст: Павел Аптекарь

Вопрос о передаче после поражения Германии части ее территории державам-победительницам с целью предотвращения формирования новых очагов войны начал обсуждаться в 1943 году, после подтверждения стратегического перелома в ходе Второй мировой на европейских театрах военных действий в пользу СССР и его союзников. Первые детальные консультации прошли на Тегеранской конференции глав стран антигитлеровской коалиции 28 ноября — 1 декабря 1943 года. Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль говорили о послевоенной судьбе Германии, в том числе об отторжении части ее территорий, ставших плацдармами для нападений на соседей. На Восточную Пруссию претендовала и Польша, о чем, в частности, заявил Черчилль, на что Сталин заметил: «Русские не имеют незамерзающих портов на Балтийском море. Поэтому русским нужны незамерзающие порты Кёнигсберг и Мемель и соответствующая часть территории Восточной Пруссии. Тем более, что исторически — это исконно славянские земли». Британский премьер пообещал изучить предложение визави.

4 февраля 1944 года Сталин подтвердил свою позицию в личном послании Черчиллю, отметив, что без передачи Кёнигсберга СССР не согласится с послевоенной границей с Польшей, проходящей преимущественно по линии Керзона (.pdf).

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Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчиль в Тегеране в ноябре 1943 года

Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчиль в Тегеране в ноябре 1943 года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Михаил Калинин вручает Иосифу Сталину орден Победы, 1945 год

Михаил Калинин вручает Иосифу Сталину орден Победы, 1945 год

Фото: Гурарий Самарий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Кёнигсберг в начале 1945 года

Кёнигсберг в начале 1945 года

Фото: Леонид Великжанин / ТАСС

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Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт, Уинстон Черчиль в Тегеране в ноябре 1943 года

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Михаил Калинин вручает Иосифу Сталину орден Победы, 1945 год

Фото: Гурарий Самарий / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Кёнигсберг в начале 1945 года

Фото: Леонид Великжанин / ТАСС

20 февраля 1944 года Черчилль ответил, что это предложение встретило негативную реакцию польского правительства в эмиграции, но британцы указали полякам, что советские требования справедливы, ввиду того что Русская армия вела в Восточной Пруссии боевые действия еще в августе 1914 года, оказывая помощь союзникам по Антанте, а Красная армия сыграет ключевую роль в освобождении этой территории в ближайшем будущем.

Советский Союз подтвердил свои права на Восточную Пруссию, освободив ее в ходе упорных боев, стоивших Красной армии значительных потерь.

Боевые действия в Восточной Пруссии продолжались с середины августа 1944 года, когда соединения 5-й армии 3-го Белорусского фронта впервые вышли к границе Тысячелетнего рейха, по конец апреля 1945 года, до штурма Кёнигсберга и приморских крепостей. Красной армии пришлось прорывать мощные укрепленные полосы в крайне упорных боях. Войска советских фронтов, действовавших в Восточной Пруссии, только с января по апрель 1945 года потеряли более 126 тыс. солдат и офицеров убитыми и 458 тыс. — ранеными. Немецкие потери рассчитать непросто. Только после взятия Кёнигсберга в плен сдались более 70 тыс. солдат и офицеров вермахта и фольксштурма, около 35 тыс. погибших, в основном военнослужащие, были похоронены. После взятия города в нем оставались до 28 тыс. жителей.

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Улицы Кёнигсберга, 1944

Улицы Кёнигсберга, 1944

Фото: ullstein bild / Getty Images

Улицы Кёнигсберга, 1944

Улицы Кёнигсберга, 1944

Фото: ullstein bild / Getty Images

Бои за Кёнигсберг, 1945

Бои за Кёнигсберг, 1945

Фото: Белянин А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

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Улицы Кёнигсберга, 1944

Фото: ullstein bild / Getty Images

Улицы Кёнигсберга, 1944

Фото: ullstein bild / Getty Images

Бои за Кёнигсберг, 1945

Фото: Белянин А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

С 10 апреля 1945 года повседневная жизнь в городе и окрестностях регламентировалась военными комендатурами. При комендатуре Кёнигсберга организовали Временное управление по гражданским делам, а при районных комендатурах — его отделения, руководившие участием местных жителей в восстановлении города. В ноябре 1945 года управление и его отделения ликвидировали, его функции передали Временному управлению по гражданским делам при Военном совете Особого военного округа, управлявшем советской частью Восточной Пруссии.

Одним из первых предприятий, начавших работу в городе, центр которого был разрушен почти полностью, а окраины — более чем наполовину, оказался рыбопромышленный трест. Датой его основания считают июнь 1945 года. В ноябре был создан отдел коммунального хозяйства города. Постепенно запустились первые заводы и фабрики, на них трудились как местные жители, так и прибывшие советские специалисты.

Кёнигсберг взят советскими войсками, 1945

Кёнигсберг взят советскими войсками, 1945

Фото: Савин Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Кёнигсберг взят советскими войсками, 1945

Фото: Савин Михаил / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Передача СССР территории Восточной Пруссии, прилегающей к Кёнигсбергу, была подтверждена на Потсдамской (Берлинской) конференции, завершившейся 2 августа 1945 года. К сентябрю 1945-го на советской части Восточной Пруссии оставались, по данным калининградского историка Юрия Костяшова, около 130 тыс. немцев, но к ноябрю 1946 года их численность сократилась до 90 тыс.

В этот период снижение численности немецкого населения было в основном вызвано смертностью. Аресты и интернирование были относительно немногочисленными.

Как великие державы двигали границы Польши на Тегеранской конференции

Костяшов цитировал один из документов местных статистиков, назвавших причиной смертности «тяжелые продовольственные и жилищные условия». Осенью 1945 года продовольственный паек для 71% жителей города составлял 200 г хлеба в день, работающие получали по 400 г, но и этот рацион не всегда удавалось соблюдать из-за перерывов снабжения. Другой причиной смертности стали массовые эпидемии чесотки, брюшного и сыпного тифа возникавшие из-за скученности населения и тяжелых условий быта.

Параллельно шло переселение на новую территорию советских граждан. К ноябрю 1945 года их насчитывалось около 7 тыс., к апрелю 1946 года — около 54 тыс. Это были рабочие промышленных предприятий и совхозов, колхозники и военные с семьями.

7 апреля 1946 года в составе РСФСР была создана Кёнигсбергская область, одновременно в Москве началось обсуждение более радикального переустройства. Советские руководители начали и административную реорганизацию полученной территории. В мае группа руководителей РСФСР предложила переименовать Кёнигсберг и прилегающие земли в Балтийск и Балтийскую область, но в итоге Балтийском стал порт Пиллау.

Михаил Калинин в рабочем кабинете, 1940-е

Михаил Калинин в рабочем кабинете, 1940-е

Фото: Хавчин А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

Михаил Калинин в рабочем кабинете, 1940-е

Фото: Хавчин А. / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

В Кремле на докладную о переименовании отреагировали не сразу. Пока Политбюро размышляло, 3 июня 1946 года умер председатель Президиума Верховного Совета Михаил Калинин, «всесоюзный староста», формально занимавший первый пост в советской государственной иерархии. И в высших эшелонах власти решили повторно увековечить его имя. Город Калинин на карте СССР уже был (Тверь переименовали в Калинин в ноябре 1931 года, историческое название вернули в июле 1990 года). В итоге Кёнигсберг переименовали в Калининград, создав определенную путаницу, поскольку это же название ранее, в 1938 году, получил и город в Подмосковье (нынешний Королев).

Но еще раньше, после публикации 1 июля постановления Совета министров об увековечении памяти Калинина, в городе начались митинги прибывших из СССР работников предприятий, которые приветствовали будущее переименование.

Участники заявляли: «Мы будем с достоинством нести звание Калининградцев и в упорном труде создавать славные традиции, как наши братья — славные Ленинградцы и Сталинградцы».

Работников-немцев на митинги не пригласили, их мнения намеревались выяснить позже.

Что желала и что получила Польша после войны

В августе 1946 года были переименованы города и районы области. Известные по наполеоновским войнам Тильзит и Прейсиш-Эйлау стали Советском и Багратионовском (генерал Петр Багратион участвовал в сражении под Прейсиш-Эйлау в 1807 году), Инстербург — Черняховском, в честь погибшего в Восточной Пруссии самого молодого маршала Ивана Черняховского. Наконец, символ мужества и трагедии русской армии в 1914 году Гумбинен, где, как писал военный историк, царский генерал Андрей Зайончковский, «XVII герм. корпус потерпел поражение, тем более тяжелое, что 1, 35-я отчасти и 36-я пех. дивизии, а также дивизия Бродрюка утратили необходимую моральную устойчивость, сильно перемешались, управление выпало из рук начальников. Русские части выказали в этом первом бою превосходные боевые качества: упорно оборонялись, практикуя контратаки, отлично стреляли, храбро и стремительно вели штыковые атаки».

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Тильзит (сейчас Советск) в январе 1945 года

Тильзит (сейчас Советск) в январе 1945 года

Фото: Леонид Великжанин / ТАСС

Гумбинен (сейчас Гусев) в октябре 1944 года

Гумбинен (сейчас Гусев) в октябре 1944 года

Фото: Сергей Косырев / РИА Новости

Развалины замка Инстербург в городе Черняховске

Развалины замка Инстербург в городе Черняховске

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Инстербург (сейчас Черняховск) до 1941 года

Инстербург (сейчас Черняховск) до 1941 года

Фото: ullstein bild / Getty Images

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Тильзит (сейчас Советск) в январе 1945 года

Фото: Леонид Великжанин / ТАСС

Гумбинен (сейчас Гусев) в октябре 1944 года

Фото: Сергей Косырев / РИА Новости

Развалины замка Инстербург в городе Черняховске

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Инстербург (сейчас Черняховск) до 1941 года

Фото: ullstein bild / Getty Images

Успехи русской армии в Восточной Пруссии вынудили германское командование перебросить на угрожаемое направление значительные силы из Франции. Их появление вместе с плохим взаимодействием между 1-й и 2-й армиями и скверным управлением войсками штабом на Северо-Западном фронте привело к тяжелому поражению 2-й армии. «Цепь победоносных боев отдельных русских полков и дивизий вылилась в поражение шести дивизий. Германцы терпели ряд жестоких поражений в рамках отдельных боев, но выиграли операцию в Восточной Пруссии»,— резюмировал Зайончковский.

Гумбинен был переименован в Гусев в память о Герое Советского Союза капитане Сергее Гусеве, погибшем в боях за город в январе 1945 года.

Восстановление советской части Восточной Пруссии, ее жилого фонда, промышленности и сельского хозяйства, организация повседневной жизни были делом крайне сложным и трудоемким.

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Пленные немцы в Восточной Пруссии, май 1945 года

Пленные немцы в Восточной Пруссии, май 1945 года

Фото: Владимир Гальперин / РИА Новости

Немецкие военные сдаются советским войская в Кёнигсберге, апрель 1945 года

Немецкие военные сдаются советским войская в Кёнигсберге, апрель 1945 года

Фото: Эммануил Евзерихин / ТАСС

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Пленные немцы в Восточной Пруссии, май 1945 года

Фото: Владимир Гальперин / РИА Новости

Немецкие военные сдаются советским войская в Кёнигсберге, апрель 1945 года

Фото: Эммануил Евзерихин / ТАСС

В частности, земледелие в регионе базировалось на регулярной мелиорации, осушении болот и отводе грунтовых вод с полей, применении большого количества современной для того периода техники. В ходе боевых действий оборудование электростанций, обеспечивавших водоотвод, и большая доля техники были уничтожены или вывезены. Следствием стало масштабное затопление части сельхозугодий и резкое сокращение урожайности полей и продуктивности оставшегося скота.

С августа 1946 года переселение советских граждан в регион шло масштабнее: во второй половине года в область прибыли 12 тыс. семей (более 80 тыс. человек) из разных областей и автономных республик РСФСР, Белоруссии и Украины. В последующие годы поток переселенцев также был значительным: в 1947 году он достиг 146,8 тыс. человек, в 1948-м — 153,6 тыс. И только потом пошел на спад: 112,7 тыс. — в 1949-м и 108,7 тыс.— в 1950-м.

Перебиравшиеся на новое место крестьяне из разных районов РСФСР и Белоруссии не имели навыков работы на земле, требующей активной мелиорации.

Переселение советских граждан в Калининградскую область было сопряжено и с другими трудностями: их не обеспечивали ни инвентарем, ни скотом, ни теплой и непромокаемой одеждой и обувью, необходимыми во влажном и прохладном приморском климате.

Собирались ли англичане предать советских союзников

Так, прибывшие в последние месяцы 1946 года колхозники не имели запасов продовольствия, чтобы дожить до нового урожая. Голод и истощение стали причиной увеличения смертности населения Калининградской области в 1946–1947 годах. Повседневные трудности, обманутые ожидания, непривычный климат и иные причины вызвали стремление значительной части переселенцев, особенно из сельской местности, вернуться домой. Удельный вес «обратных переселенцев» постоянно увеличивался: от 27% в 1947 году до 69% в 1951-м. Тем не менее к 1951 году в области проживали около полумиллиона советских граждан.

Горожанам из числа переселенцев, особенно в пережившем штурм и две массированных бомбардировки союзной авиации в августе 1944 года Калининграде, приходилось непросто: они оказались в стесненных условиях, среди поврежденных зданий, многие из которых грозили обрушиться, в домах с неработающими водопроводом и канализацией.

Несколько легче ситуация складывалась в малых городах, которые подверглись меньшим разрушениям — там частично сохранился комфорт, миллионам советских граждан недоступный вовсе.

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Сторожевая башня Бисмарка на окраине города Черняховска (до 1946 года — Инстербург. С 1869 по 1934 год было построено примерно 250 башен в Европе, Африке, Америке и Австралии в память о первом канцлере Германской империи Отто фон Бисмарке.До наших дней сохранилось 175

Сторожевая башня Бисмарка на окраине города Черняховска (до 1946 года — Инстербург. С 1869 по 1934 год было построено примерно 250 башен в Европе, Африке, Америке и Австралии в память о первом канцлере Германской империи Отто фон Бисмарке.До наших дней сохранилось 175

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Калиниград (Кёнигсберг) в декабре 1946-го

Калиниград (Кёнигсберг) в декабре 1946-го

Фото: Валентин Хухлаев / ТАСС

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Сторожевая башня Бисмарка на окраине города Черняховска (до 1946 года — Инстербург. С 1869 по 1934 год было построено примерно 250 башен в Европе, Африке, Америке и Австралии в память о первом канцлере Германской империи Отто фон Бисмарке.До наших дней сохранилось 175

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Калиниград (Кёнигсберг) в декабре 1946-го

Фото: Валентин Хухлаев / ТАСС

С конца февраля 1947 года МВД позволило местным органам милиции выдавать немцам разрешения на выезд из Калининградской области в советскую зону оккупации. Так что процесс обустройства на новом месте переселенцев пошел параллельно с отъездом прежних обитателей. В апреле—июне 1947 года разрешение на выезд получили более 6000 человек.

11 октября 1947 года Совет министров СССР принял постановление, согласно которому до конца года в будущую ГДР планировалось переправить 30 тыс. человек, а спустя несколько дней в область был командирован начальник пограничных войск МВД генерал-лейтенант Николай Стаханов. В середине октября в области была создана комиссия по переселению (депортации) немцев из советской части Восточной Пруссии.

  • Переселяемым разрешалось брать с собой личное имущество (до 300 кг на семью).
  • Обеспечивался санитарный надзор и медицинское обслуживание в пути;
  • Гарантировалась доставка имущества и людей от мест проживания до станций погрузки на железной дороге автотранспортом.
  • Сухой паек на 15 дней стоимостью 80 руб. на человека переселенцы оплачивали сами.

Напомним, что средняя зарплата в СССР в 1945 году составляла 442 руб., в 1950-м — 646 руб. Цены на сахар, сыр, крупы и масло в государственной торговле были невысокими, но с доставкой этих товаров в Калининград возникали проблемы. На рынке же килограмм масла стоил 370 руб., сыра — 330, колотого сахара — 250 руб, макарон — 100 (.pdf).

Организация переселения на местах возлагалась на оперативные группы («тройки»), в состав которых включали начальников районных отделов МВД и МГБ и представителя райисполкома. В действительности, по расчетам Юрия Костяшова, до конца 1947 года в Германию вывезли немногим более 10 тыс. немцев. (Юрий Костяшов. Выселение немцев из Калининградской области в послевоенные годы. // Вопросы истории. 1994. №6. С. 186–188).

Открытие мемориала в память о Михаиле Калинине в Калиниграде, апрель 1951 года

Открытие мемориала в память о Михаиле Калинине в Калиниграде, апрель 1951 года

Фото: Александр Дитлов / ТАСС

Открытие мемориала в память о Михаиле Калинине в Калиниграде, апрель 1951 года

Фото: Александр Дитлов / ТАСС

Тем временем в конце декабря 1947 года для переехавших в Калининград советских детей устраивали новогоднюю елку. В одном из сохранившихся в центре зданий поставили дерево, спиленное в близлежащем лесу, планировалось раздать около 5000 подарков «в красочной упаковке», организовать подвоз детей на трамваях и выделить ответственных дежурных — учителей и комсомольцев. Среди перечня необходимых материалов обращает на себя внимание 10-й пункт — 30 кг снега.

Елка, если верить «Калининградской правде», удалась: тысячи детей побывали на празднике в Доме пионеров. Они, как писал автор заметки, встретились с Дедом Морозом, получили подарки и участвовали в веселых играх.

Как жители Калининграда сохраняют кёнигсбергское

По постановлению Совмина от 25 февраля 1948 года предполагалось вывезти в Германию 25,3 тыс. немцев до апреля и еще 37 тыс.— до октября. В действительности из бывшего Кёнигсберга и окрестностей в Германию в 1947 году прибыли 67 914 немцев (13 эшелонов весной и 20 эшелонов в августе—октябре). Следует признать, что условия, в которых происходило переселение немцев из Калининградской области — по сравнению с привычной практикой сталинских депортаций,— можно признать комфортным, по дороге умерли единицы.

Остались в области, отмечает Юрий Костяшов, немногие высококвалифицированные специалисты, незаменимые в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте. Около 1400 человек таковых отправили в Германию в ноябре 1949-го. Последнюю группу из 193 человек, указывает Костяков, перевезли в ГДР уже в мае 1951-го. Кёнигсберг и его окрестности из части Восточной Пруссии окончательно стали самой западной областью РСФСР.

Фотогалерея

Как Иосиф Сталин построил тоталитарный режим в СССР

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«Сын за отца не отвечает» &lt;br> Иосиф Cталин (Джугашвили) родился 21 декабря 1879 года в грузинском городе Гори. Его отец был простым сапожником, много пил и был жестоким человеком. Когда Иосифу было 11 лет, его отец погиб в пьяной драке: кто-то ударил его ножом. Мать Сталина — Екатерина — работала поденщицей. Она очень любила своего единственного оставшегося в живых ребенка (остальные двое умерли во младенчестве), но часто била его

«Сын за отца не отвечает» Иосиф Cталин (Джугашвили) родился 21 декабря 1879 года в грузинском городе Гори. Его отец был простым сапожником, много пил и был жестоким человеком. Когда Иосифу было 11 лет, его отец погиб в пьяной драке: кто-то ударил его ножом. Мать Сталина — Екатерина — работала поденщицей. Она очень любила своего единственного оставшегося в живых ребенка (остальные двое умерли во младенчестве), но часто била его

Фото: Автор неизвестен

С рождения у Иосифа Сталина были некоторые телесные дефекты: сросшиеся второй и третий пальцы на левой ноге, лицо в оспинах. Когда ему было шесть лет, его сбил фаэтон. Сталин был сильно травмирован: левая рука не разгибалась в локте и поэтому казалась короче правой

С рождения у Иосифа Сталина были некоторые телесные дефекты: сросшиеся второй и третий пальцы на левой ноге, лицо в оспинах. Когда ему было шесть лет, его сбил фаэтон. Сталин был сильно травмирован: левая рука не разгибалась в локте и поэтому казалась короче правой

Фото: Wikipedia

«Мои родители обращались со мной совсем неплохо. Другое дело — духовная семинария, где я учился тогда. Из протеста против издевательского режима и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером, сторонником марксизма» &lt;br> Сталин был хорошим учеником, писал стихи, получал хорошие оценки по всем предметам. В 1899 году он стал руководителем рабочего кружка молодых железнодорожников, составил для них марксистскую программу, позже вступил в грузинскую социал-демократическую организацию «Месаме-даси» («Третья группа»), где занял позицию революционного меньшинства. По одной из версий, именно поэтому он был исключен из семинарии в 1899 году

«Мои родители обращались со мной совсем неплохо. Другое дело — духовная семинария, где я учился тогда. Из протеста против издевательского режима и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером, сторонником марксизма» Сталин был хорошим учеником, писал стихи, получал хорошие оценки по всем предметам. В 1899 году он стал руководителем рабочего кружка молодых железнодорожников, составил для них марксистскую программу, позже вступил в грузинскую социал-демократическую организацию «Месаме-даси» («Третья группа»), где занял позицию революционного меньшинства. По одной из версий, именно поэтому он был исключен из семинарии в 1899 году

Фото: Петр Оцуп / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1901 году Сталин занялся изданием нелегальной газеты. Затем отправился в Батуми, где участвовал в создании нелегальной социально-демократической организации. В 1903 году после раскола Российской социально-демократической рабочей партии (РСДРП) он присоединился к большевикам, а уже в 1905 году познакомился с руководителем фракции большевиков Лениным (на фото в центре)

В 1901 году Сталин занялся изданием нелегальной газеты. Затем отправился в Батуми, где участвовал в создании нелегальной социально-демократической организации. В 1903 году после раскола Российской социально-демократической рабочей партии (РСДРП) он присоединился к большевикам, а уже в 1905 году познакомился с руководителем фракции большевиков Лениным (на фото в центре)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1906 году Сталин обвенчался с Екатериной Сванидзе (на фото). Спустя год у них родился сын Яков, а Екатерина умерла от тифа через несколько месяцев

В 1906 году Сталин обвенчался с Екатериной Сванидзе (на фото). Спустя год у них родился сын Яков, а Екатерина умерла от тифа через несколько месяцев

Фото: РИА НОВОСТИ

В 1918 году Сталин женился на дочери революционера Надежде Аллилуевой. В 1921 году у него родился сын Василий (на фото). Его воспитывали вместе с усыновленным Сталиным сыном его друга Федора Сергеева. В феврале 1926 года у Сталина родилась дочь Светлана (в 1967 году она попросила политического убежища в США)

В 1918 году Сталин женился на дочери революционера Надежде Аллилуевой. В 1921 году у него родился сын Василий (на фото). Его воспитывали вместе с усыновленным Сталиным сыном его друга Федора Сергеева. В феврале 1926 года у Сталина родилась дочь Светлана (в 1967 году она попросила политического убежища в США)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Для пользы дела мне необходимы военные полномочия. Я уже писал об этом, но ответа не получил. Очень хорошо. В таком случае я буду сам, без формальностей свергать тех командармов и комиссаров, которые губят дело. Так мне подсказывают интересы дела, и, конечно, отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит» &lt;br> 3 апреля 1922 года на Пленуме ЦК РКП(б) Сталин был избран в политбюро и оргбюро ЦК РКП(б), а также генеральным секретарем ЦК РКП(б). К тому времени Ленин фактически отошел от политической деятельности из-за болезни. Чтобы противостоять Троцкому, Сталин, Зиновьев и Каменев организовали в правительстве «тройку», которую критиковал Ленин, предложивший снять Сталина с должности генсека. Сталин подал в отставку, однако она не была принята

«Для пользы дела мне необходимы военные полномочия. Я уже писал об этом, но ответа не получил. Очень хорошо. В таком случае я буду сам, без формальностей свергать тех командармов и комиссаров, которые губят дело. Так мне подсказывают интересы дела, и, конечно, отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит» 3 апреля 1922 года на Пленуме ЦК РКП(б) Сталин был избран в политбюро и оргбюро ЦК РКП(б), а также генеральным секретарем ЦК РКП(б). К тому времени Ленин фактически отошел от политической деятельности из-за болезни. Чтобы противостоять Троцкому, Сталин, Зиновьев и Каменев организовали в правительстве «тройку», которую критиковал Ленин, предложивший снять Сталина с должности генсека. Сталин подал в отставку, однако она не была принята

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу» &lt;br> После того как Троцкий потерпел сокрушительное поражение, Сталин начал борьбу с Зиновьевым и Каменевым. К 1926 году бывшие соперники Троцкий, Зиновьев и Каменев объединились против Сталина (позже их блок получил название «Объединенная оппозиция»). Но к тому времени противники Сталина утратили реальное влияние. Перед XV съездом ВКП (б) лидеры оппозиции были исключены из партии&lt;br> На фото: Сталин слушает выступления делегатов съезда

«Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу» После того как Троцкий потерпел сокрушительное поражение, Сталин начал борьбу с Зиновьевым и Каменевым. К 1926 году бывшие соперники Троцкий, Зиновьев и Каменев объединились против Сталина (позже их блок получил название «Объединенная оппозиция»). Но к тому времени противники Сталина утратили реальное влияние. Перед XV съездом ВКП (б) лидеры оппозиции были исключены из партии
На фото: Сталин слушает выступления делегатов съезда

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Решение о проведении коллективизации было принято в 1927 году. Начался процесс «раскулачивания», сопровождавшийся политическими репрессиями. К февралю 1930 года жертвами репрессий стали 25 тыс. человек. Всего за 1930-1931 годы, как указано в справке отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ, было отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека. За 1932-1940 годы в спецпоселения прибыли еще 489 822 раскулаченных. Многие из них умерли в ссылке

Решение о проведении коллективизации было принято в 1927 году. Начался процесс «раскулачивания», сопровождавшийся политическими репрессиями. К февралю 1930 года жертвами репрессий стали 25 тыс. человек. Всего за 1930-1931 годы, как указано в справке отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ, было отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека. За 1932-1940 годы в спецпоселения прибыли еще 489 822 раскулаченных. Многие из них умерли в ссылке

Фото: РИА НОВОСТИ

Массовые ссылки привели к недовольству в среде крестьянства и многочисленным бунтам, которые часто подавлялись с применением оружия. В целом в течение 1930 года около 2,5 млн человек выступили против коллективизации

Массовые ссылки привели к недовольству в среде крестьянства и многочисленным бунтам, которые часто подавлялись с применением оружия. В целом в течение 1930 года около 2,5 млн человек выступили против коллективизации

Фото: Автор неизвестен

Ситуация ухудшалась массовым голодом, охватившим Украину, Поволжье, Кубань, Белоруссию, Южный Урал, Западную Сибирь и Казахстан. Жертвами голода, который некоторые историки считают искусственно созданным, стали от 6 млн до 8 млн человек

Ситуация ухудшалась массовым голодом, охватившим Украину, Поволжье, Кубань, Белоруссию, Южный Урал, Западную Сибирь и Казахстан. Жертвами голода, который некоторые историки считают искусственно созданным, стали от 6 млн до 8 млн человек

Фото: Harvard College Library

В 1928 году был утвержден план по индустриализации, предполагавший строительство 1,5 тыс. заводов. Строительство требовало закупки оборудования за границей. Чтобы финансировать закупки, было принято решение об увеличении экспорта сырья. Кроме того, было начато строительство метрополитена в Москве. Вместе с тем взрывались и разрушались храмы — в частности, был взорван храм Христа Спасителя, чтобы на его месте построить Дворец Советов

В 1928 году был утвержден план по индустриализации, предполагавший строительство 1,5 тыс. заводов. Строительство требовало закупки оборудования за границей. Чтобы финансировать закупки, было принято решение об увеличении экспорта сырья. Кроме того, было начато строительство метрополитена в Москве. Вместе с тем взрывались и разрушались храмы — в частности, был взорван храм Христа Спасителя, чтобы на его месте построить Дворец Советов

Фото: ТАСС

«Два слова о вредителях, диверсантах, шпионах и т. д. Теперь, я думаю, ясно для всех, что нынешние вредители и диверсанты, каким бы флагом они ни маскировались — троцкистским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении, что они превратились в беспринципную и безыдейную банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц. Понятно, что этих господ придется громить и корчевать беспощадно, как врагов рабочего класса, как изменников нашей Родины. Это ясно и не требует дальнейших разъяснений» &lt;br> Массовые репрессии, начавшиеся в годы коллективизации, продолжились не только в среде крестьян. Появился термин «враг народа», под который мог подпасть любой неугодный Сталину человек

«Два слова о вредителях, диверсантах, шпионах и т. д. Теперь, я думаю, ясно для всех, что нынешние вредители и диверсанты, каким бы флагом они ни маскировались — троцкистским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении, что они превратились в беспринципную и безыдейную банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц. Понятно, что этих господ придется громить и корчевать беспощадно, как врагов рабочего класса, как изменников нашей Родины. Это ясно и не требует дальнейших разъяснений» Массовые репрессии, начавшиеся в годы коллективизации, продолжились не только в среде крестьян. Появился термин «враг народа», под который мог подпасть любой неугодный Сталину человек

Фото: Karelian State Regional Museum

В 1936-1938 годах начались массовые расстрелы. По данным общества «Мемориал» (до ликвидации внесен в реестр иностранных агентов), лично Сталиным и его ближайшими соратниками по политбюро ЦК ВКП(б) только в 1936-1938 годы подписаны списки на осуждение 43 тыс. человек. Однако многие историки считают, что за репрессиями до 1934 года стоял не Сталин, а лично Бухарин, который в те годы контролировал деятельность ОГПУ и давал санкции на аресты и политические процессы. За период с 1930 по 1953 год, по оценкам разных исследователей, только по политическим обвинениям были арестованы от 3,6 млн до 3,8 млн человек, из них расстреляны от 748 тыс. до 786 тыс. человек. С 1935 года аресту и расстрелу, согласно постановлению Сталина, могли быть подвергнуты дети в возрасте от 12 лет. Однако документального подтверждения проведения расстрелов детей нет

В 1936-1938 годах начались массовые расстрелы. По данным общества «Мемориал» (до ликвидации внесен в реестр иностранных агентов), лично Сталиным и его ближайшими соратниками по политбюро ЦК ВКП(б) только в 1936-1938 годы подписаны списки на осуждение 43 тыс. человек. Однако многие историки считают, что за репрессиями до 1934 года стоял не Сталин, а лично Бухарин, который в те годы контролировал деятельность ОГПУ и давал санкции на аресты и политические процессы. За период с 1930 по 1953 год, по оценкам разных исследователей, только по политическим обвинениям были арестованы от 3,6 млн до 3,8 млн человек, из них расстреляны от 748 тыс. до 786 тыс. человек. С 1935 года аресту и расстрелу, согласно постановлению Сталина, могли быть подвергнуты дети в возрасте от 12 лет. Однако документального подтверждения проведения расстрелов детей нет

Фото: ТАСС

Система ГУЛАГ, созданная по распоряжению Сталина, считалась экономическим ресурсом. Однако реальная продуктивность трудов узников ГУЛАГа была настолько низкой, что вряд ли могла повлиять на экономику. При этом дотации на его содержание со стороны государства постоянно росли. За время правления Сталина через систему ГУЛАГа прошло более 20 млн человек

Система ГУЛАГ, созданная по распоряжению Сталина, считалась экономическим ресурсом. Однако реальная продуктивность трудов узников ГУЛАГа была настолько низкой, что вряд ли могла повлиять на экономику. При этом дотации на его содержание со стороны государства постоянно росли. За время правления Сталина через систему ГУЛАГа прошло более 20 млн человек

Фото: Central Russian Film and Photo Archive

Период 1937-1938 годов получил название «Большой террор». За это время были арестованы до 5 млн до 9 млн человек. Он был направлен на уничтожение «антисоветских элементов» и «контрреволюционных национальных контингентов». Репрессиям подвергались командный и начальствующий состав РККА и РККФ. Наибольший резонанс вызвал арест и осуждение Тухачевского (на фото — первый слева в нижнем ряду). В число репрессированных в эти годы попали трое из пяти маршалов Советского Союза, 20 командармов 1-го и 2-го рангов, пять флагманов флота 1-го и 2-го рангов, шесть флагманов 1-го ранга, 69 комкоров, 153 комдива, 247 комбригов

Период 1937-1938 годов получил название «Большой террор». За это время были арестованы до 5 млн до 9 млн человек. Он был направлен на уничтожение «антисоветских элементов» и «контрреволюционных национальных контингентов». Репрессиям подвергались командный и начальствующий состав РККА и РККФ. Наибольший резонанс вызвал арест и осуждение Тухачевского (на фото — первый слева в нижнем ряду). В число репрессированных в эти годы попали трое из пяти маршалов Советского Союза, 20 командармов 1-го и 2-го рангов, пять флагманов флота 1-го и 2-го рангов, шесть флагманов 1-го ранга, 69 комкоров, 153 комдива, 247 комбригов

Фото: Военно-исторический журнал

«Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной» &lt;br> После прихода Гитлера к власти в Германии изменился курс внешней политики. Теперь она была направлена на создание системы «коллективной безопасности» в составе СССР и бывших стран Антанты против Германии и союзе коммунистов со всеми левыми силами против фашизма (тактика «народного фронта»). Эта позиция первоначально не была последовательной: в 1935 году Сталин, встревоженный германо-польским сближением, тайно предложил Гитлеру пакт о ненападении, но получил отказ

«Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной» После прихода Гитлера к власти в Германии изменился курс внешней политики. Теперь она была направлена на создание системы «коллективной безопасности» в составе СССР и бывших стран Антанты против Германии и союзе коммунистов со всеми левыми силами против фашизма (тактика «народного фронта»). Эта позиция первоначально не была последовательной: в 1935 году Сталин, встревоженный германо-польским сближением, тайно предложил Гитлеру пакт о ненападении, но получил отказ

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

С сентября 1939 года, когда началась Вторая мировая война, и до июня 1941-го Гитлер и Сталин поддерживали «дружеские отношения». Сталин полагал, что Вторая мировая война превратится, как и предыдущая, в войну позиционную, затянется на долгие годы. И Советский Союз, получив мирную передышку, нанесет в конце концов мощный удар в тыл ослабевшей Германии. Когда же выяснилось, что немцы легко расправились со всей континентальной Европой, ситуация решительно поменялась. Точного срока нападения нацистов Сталин не представлял. Но с осени 1940 года, после провала переговоров Молотова в Берлине (СССР требовал контроля над Черноморскими проливами и окончательного присоединения Финляндии, но получил отказ), генсек понимал: война с немцами неизбежна

С сентября 1939 года, когда началась Вторая мировая война, и до июня 1941-го Гитлер и Сталин поддерживали «дружеские отношения». Сталин полагал, что Вторая мировая война превратится, как и предыдущая, в войну позиционную, затянется на долгие годы. И Советский Союз, получив мирную передышку, нанесет в конце концов мощный удар в тыл ослабевшей Германии. Когда же выяснилось, что немцы легко расправились со всей континентальной Европой, ситуация решительно поменялась. Точного срока нападения нацистов Сталин не представлял. Но с осени 1940 года, после провала переговоров Молотова в Берлине (СССР требовал контроля над Черноморскими проливами и окончательного присоединения Финляндии, но получил отказ), генсек понимал: война с немцами неизбежна

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

3 июля 1941 года Сталин, обращаясь к народу, предложил перейти к тактике выжженной земли. 17 ноября 1941 года вышел приказ ставки верховного главнокомандования, обязывающий «при вынужденном отходе наших уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать». В тыл эвакуировали 1523 завода, 10 млн мирных жителей. Но огромными были и потери — 4,2 млн солдат и командиров

3 июля 1941 года Сталин, обращаясь к народу, предложил перейти к тактике выжженной земли. 17 ноября 1941 года вышел приказ ставки верховного главнокомандования, обязывающий «при вынужденном отходе наших уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать». В тыл эвакуировали 1523 завода, 10 млн мирных жителей. Но огромными были и потери — 4,2 млн солдат и командиров

Фото: AP

С 8 августа 1941 года Сталин указом президиума Верховного совета СССР был назначен верховным главнокомандующим ВС СССР. Если в начале войны Сталин, по словам очевидцев, принимал множество некомпетентных решений, то, по словам маршала Жукова (на фото слева), начиная со Сталинградской битвы, Сталин стал проявлять себя как человек, «…владеющий вопросами организаций фронтовых операций и операций групп фронтов и руководящий ими с большим знанием дела, хорошо разбираясь и в больших стратегических вопросах», а также умеющий «найти главное звено в стратегической обстановке»

С 8 августа 1941 года Сталин указом президиума Верховного совета СССР был назначен верховным главнокомандующим ВС СССР. Если в начале войны Сталин, по словам очевидцев, принимал множество некомпетентных решений, то, по словам маршала Жукова (на фото слева), начиная со Сталинградской битвы, Сталин стал проявлять себя как человек, «…владеющий вопросами организаций фронтовых операций и операций групп фронтов и руководящий ими с большим знанием дела, хорошо разбираясь и в больших стратегических вопросах», а также умеющий «найти главное звено в стратегической обстановке»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами» &lt;br> С 28 ноября по 1 декабря 1943 года Сталин участвовал в Тегеранской конференции — первой за годы Второй мировой войны конференции «большой тройки» — лидеров СССР, США и Великобритании. С 4 февраля по 11 февраля 1945 года прошла Ялтинская конференция союзных держав, посвященная установлению послевоенного мирового порядка

«Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами» С 28 ноября по 1 декабря 1943 года Сталин участвовал в Тегеранской конференции — первой за годы Второй мировой войны конференции «большой тройки» — лидеров СССР, США и Великобритании. С 4 февраля по 11 февраля 1945 года прошла Ялтинская конференция союзных держав, посвященная установлению послевоенного мирового порядка

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных» &lt;br> После завершения войны Сталин подписал ряд постановлений. Была проведена денежная реформа, проводились так называемые стройки века, предполагающие создание промышленных электростанций и каналов. Одним из главных научных достижений тех лет стала разработка ядерного оружия. B 1946 году Сталин подписал более 60 документов, связанных с развитием атомной науки и техники. 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области было проведено испытание первой советской атомной бомбы

«Атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных» После завершения войны Сталин подписал ряд постановлений. Была проведена денежная реформа, проводились так называемые стройки века, предполагающие создание промышленных электростанций и каналов. Одним из главных научных достижений тех лет стала разработка ядерного оружия. B 1946 году Сталин подписал более 60 документов, связанных с развитием атомной науки и техники. 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области было проведено испытание первой советской атомной бомбы

Фото: Wikipedia

В последние годы жизни Сталин, скорее всего, из-за боязни покушений перестал ночевать в спальне, а только хранил в ней одежду. Бывший помощник начальника следственной части по особо важным делам МГБ рассказывал, что в январе или феврале 1953 года произошло странное покушение на Сталина. Какой-то человек, которого он называл «спортсмен», перемахнул через забор дачи, находившейся в Кунцево, и из ручного пулемета стал стрелять по ее окнам. Никто не пострадал, но Сталин был сильно напуган

В последние годы жизни Сталин, скорее всего, из-за боязни покушений перестал ночевать в спальне, а только хранил в ней одежду. Бывший помощник начальника следственной части по особо важным делам МГБ рассказывал, что в январе или феврале 1953 года произошло странное покушение на Сталина. Какой-то человек, которого он называл «спортсмен», перемахнул через забор дачи, находившейся в Кунцево, и из ручного пулемета стал стрелять по ее окнам. Никто не пострадал, но Сталин был сильно напуган

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее» &lt;br> 5 марта 1953 года в 21:50 мск Сталин умер. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг

«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее» 5 марта 1953 года в 21:50 мск Сталин умер. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Гроб с телом Сталина сначала находился в Колонном зале Дома Союзов, а впоследствии был перенесен в Мавзолей. За эти дни мимо гроба Сталина прошли десятки тысяч людей. Сталин правил так долго, что страна скорее почувствовала себя не освобожденной, а осиротевшей. Поэт Твардовский назвал эти дни «часом величайшей печали». Во время прощания со Сталиным на пути к Колонному залу образовалась давка, в которой погибло несколько сот человек. Другой поэт, Евтушенко, вспоминал, как юношей оказался в этой страшной толпе: «В каких-то местах на Трубной площади нужно было высоко поднимать ноги — шли по мясу»

Гроб с телом Сталина сначала находился в Колонном зале Дома Союзов, а впоследствии был перенесен в Мавзолей. За эти дни мимо гроба Сталина прошли десятки тысяч людей. Сталин правил так долго, что страна скорее почувствовала себя не освобожденной, а осиротевшей. Поэт Твардовский назвал эти дни «часом величайшей печали». Во время прощания со Сталиным на пути к Колонному залу образовалась давка, в которой погибло несколько сот человек. Другой поэт, Евтушенко, вспоминал, как юношей оказался в этой страшной толпе: «В каких-то местах на Трубной площади нужно было высоко поднимать ноги — шли по мясу»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Юрий Борко, 1929 г. р., студент истфака МГУ: «Я воздержусь от рассказа о том, как восприняли смерть Сталина разные люди, все это всплыло позже. А 6 марта главным и сохранившимся навсегда впечатлением от увиденного было умопомешательство тысяч и тысяч москвичей, ринувшихся на улицы, чтобы влиться в очередь и увидеть мертвого человека, который с большим основанием, чем сам Людовик XIV, мог сказать о себе: &quot;Государство — это я&quot;. &quot;Я&quot; обратилось в прах, и это воспринято было миллионами советских граждан почти как крушение мироздания. Я тоже был потрясен. Все мои критические размышления, которые накапливались в течение нескольких лет, словно стерло»

Юрий Борко, 1929 г. р., студент истфака МГУ: «Я воздержусь от рассказа о том, как восприняли смерть Сталина разные люди, все это всплыло позже. А 6 марта главным и сохранившимся навсегда впечатлением от увиденного было умопомешательство тысяч и тысяч москвичей, ринувшихся на улицы, чтобы влиться в очередь и увидеть мертвого человека, который с большим основанием, чем сам Людовик XIV, мог сказать о себе: "Государство — это я". "Я" обратилось в прах, и это воспринято было миллионами советских граждан почти как крушение мироздания. Я тоже был потрясен. Все мои критические размышления, которые накапливались в течение нескольких лет, словно стерло»

Фото: Я. Рюмкин / Фотоархив журнала «Огонек»

Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 6 марта 1953 года: «В целях увековечения памяти великих вождей Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, а также выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных на Красной площади у Кремлевской стены, соорудить в Москве монументальное здание — Пантеон — памятник вечной славы великих людей Советской страны. По окончании сооружения Пантеона перенести в него саркофаг с телом В. И. Ленина и саркофаг с телом И. В. Сталина, а также останки выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных у Кремлевской стены, и открыть доступ в Пантеон для широких масс трудящихся» &lt;br> Пантеон планировали построить то на месте ГУМа, то на широкой магистрали от Московского университета до Дворца Советов, но так и не осуществили задуманное

Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 6 марта 1953 года: «В целях увековечения памяти великих вождей Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, а также выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных на Красной площади у Кремлевской стены, соорудить в Москве монументальное здание — Пантеон — памятник вечной славы великих людей Советской страны. По окончании сооружения Пантеона перенести в него саркофаг с телом В. И. Ленина и саркофаг с телом И. В. Сталина, а также останки выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных у Кремлевской стены, и открыть доступ в Пантеон для широких масс трудящихся» Пантеон планировали построить то на месте ГУМа, то на широкой магистрали от Московского университета до Дворца Советов, но так и не осуществили задуманное

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

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«Сын за отца не отвечает» Иосиф Cталин (Джугашвили) родился 21 декабря 1879 года в грузинском городе Гори. Его отец был простым сапожником, много пил и был жестоким человеком. Когда Иосифу было 11 лет, его отец погиб в пьяной драке: кто-то ударил его ножом. Мать Сталина — Екатерина — работала поденщицей. Она очень любила своего единственного оставшегося в живых ребенка (остальные двое умерли во младенчестве), но часто била его

Фото: Автор неизвестен

С рождения у Иосифа Сталина были некоторые телесные дефекты: сросшиеся второй и третий пальцы на левой ноге, лицо в оспинах. Когда ему было шесть лет, его сбил фаэтон. Сталин был сильно травмирован: левая рука не разгибалась в локте и поэтому казалась короче правой

Фото: Wikipedia

«Мои родители обращались со мной совсем неплохо. Другое дело — духовная семинария, где я учился тогда. Из протеста против издевательского режима и иезуитских методов, которые имелись в семинарии, я готов был стать и действительно стал революционером, сторонником марксизма» Сталин был хорошим учеником, писал стихи, получал хорошие оценки по всем предметам. В 1899 году он стал руководителем рабочего кружка молодых железнодорожников, составил для них марксистскую программу, позже вступил в грузинскую социал-демократическую организацию «Месаме-даси» («Третья группа»), где занял позицию революционного меньшинства. По одной из версий, именно поэтому он был исключен из семинарии в 1899 году

Фото: Петр Оцуп / Фотоархив журнала «Огонек»

В 1901 году Сталин занялся изданием нелегальной газеты. Затем отправился в Батуми, где участвовал в создании нелегальной социально-демократической организации. В 1903 году после раскола Российской социально-демократической рабочей партии (РСДРП) он присоединился к большевикам, а уже в 1905 году познакомился с руководителем фракции большевиков Лениным (на фото в центре)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

В 1906 году Сталин обвенчался с Екатериной Сванидзе (на фото). Спустя год у них родился сын Яков, а Екатерина умерла от тифа через несколько месяцев

Фото: РИА НОВОСТИ

В 1918 году Сталин женился на дочери революционера Надежде Аллилуевой. В 1921 году у него родился сын Василий (на фото). Его воспитывали вместе с усыновленным Сталиным сыном его друга Федора Сергеева. В феврале 1926 года у Сталина родилась дочь Светлана (в 1967 году она попросила политического убежища в США)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Для пользы дела мне необходимы военные полномочия. Я уже писал об этом, но ответа не получил. Очень хорошо. В таком случае я буду сам, без формальностей свергать тех командармов и комиссаров, которые губят дело. Так мне подсказывают интересы дела, и, конечно, отсутствие бумажки от Троцкого меня не остановит» 3 апреля 1922 года на Пленуме ЦК РКП(б) Сталин был избран в политбюро и оргбюро ЦК РКП(б), а также генеральным секретарем ЦК РКП(б). К тому времени Ленин фактически отошел от политической деятельности из-за болезни. Чтобы противостоять Троцкому, Сталин, Зиновьев и Каменев организовали в правительстве «тройку», которую критиковал Ленин, предложивший снять Сталина с должности генсека. Сталин подал в отставку, однако она не была принята

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так легко и так просто спускались в могилу» После того как Троцкий потерпел сокрушительное поражение, Сталин начал борьбу с Зиновьевым и Каменевым. К 1926 году бывшие соперники Троцкий, Зиновьев и Каменев объединились против Сталина (позже их блок получил название «Объединенная оппозиция»). Но к тому времени противники Сталина утратили реальное влияние. Перед XV съездом ВКП (б) лидеры оппозиции были исключены из партии
На фото: Сталин слушает выступления делегатов съезда

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Решение о проведении коллективизации было принято в 1927 году. Начался процесс «раскулачивания», сопровождавшийся политическими репрессиями. К февралю 1930 года жертвами репрессий стали 25 тыс. человек. Всего за 1930-1931 годы, как указано в справке отдела по спецпереселенцам ГУЛАГа ОГПУ, было отправлено на спецпоселение 381 026 семей общей численностью 1 803 392 человека. За 1932-1940 годы в спецпоселения прибыли еще 489 822 раскулаченных. Многие из них умерли в ссылке

Фото: РИА НОВОСТИ

Массовые ссылки привели к недовольству в среде крестьянства и многочисленным бунтам, которые часто подавлялись с применением оружия. В целом в течение 1930 года около 2,5 млн человек выступили против коллективизации

Фото: Автор неизвестен

Ситуация ухудшалась массовым голодом, охватившим Украину, Поволжье, Кубань, Белоруссию, Южный Урал, Западную Сибирь и Казахстан. Жертвами голода, который некоторые историки считают искусственно созданным, стали от 6 млн до 8 млн человек

Фото: Harvard College Library

В 1928 году был утвержден план по индустриализации, предполагавший строительство 1,5 тыс. заводов. Строительство требовало закупки оборудования за границей. Чтобы финансировать закупки, было принято решение об увеличении экспорта сырья. Кроме того, было начато строительство метрополитена в Москве. Вместе с тем взрывались и разрушались храмы — в частности, был взорван храм Христа Спасителя, чтобы на его месте построить Дворец Советов

Фото: ТАСС

«Два слова о вредителях, диверсантах, шпионах и т. д. Теперь, я думаю, ясно для всех, что нынешние вредители и диверсанты, каким бы флагом они ни маскировались — троцкистским или бухаринским, давно уже перестали быть политическим течением в рабочем движении, что они превратились в беспринципную и безыдейную банду профессиональных вредителей, диверсантов, шпионов, убийц. Понятно, что этих господ придется громить и корчевать беспощадно, как врагов рабочего класса, как изменников нашей Родины. Это ясно и не требует дальнейших разъяснений» Массовые репрессии, начавшиеся в годы коллективизации, продолжились не только в среде крестьян. Появился термин «враг народа», под который мог подпасть любой неугодный Сталину человек

Фото: Karelian State Regional Museum

В 1936-1938 годах начались массовые расстрелы. По данным общества «Мемориал» (до ликвидации внесен в реестр иностранных агентов), лично Сталиным и его ближайшими соратниками по политбюро ЦК ВКП(б) только в 1936-1938 годы подписаны списки на осуждение 43 тыс. человек. Однако многие историки считают, что за репрессиями до 1934 года стоял не Сталин, а лично Бухарин, который в те годы контролировал деятельность ОГПУ и давал санкции на аресты и политические процессы. За период с 1930 по 1953 год, по оценкам разных исследователей, только по политическим обвинениям были арестованы от 3,6 млн до 3,8 млн человек, из них расстреляны от 748 тыс. до 786 тыс. человек. С 1935 года аресту и расстрелу, согласно постановлению Сталина, могли быть подвергнуты дети в возрасте от 12 лет. Однако документального подтверждения проведения расстрелов детей нет

Фото: ТАСС

Система ГУЛАГ, созданная по распоряжению Сталина, считалась экономическим ресурсом. Однако реальная продуктивность трудов узников ГУЛАГа была настолько низкой, что вряд ли могла повлиять на экономику. При этом дотации на его содержание со стороны государства постоянно росли. За время правления Сталина через систему ГУЛАГа прошло более 20 млн человек

Фото: Central Russian Film and Photo Archive

Период 1937-1938 годов получил название «Большой террор». За это время были арестованы до 5 млн до 9 млн человек. Он был направлен на уничтожение «антисоветских элементов» и «контрреволюционных национальных контингентов». Репрессиям подвергались командный и начальствующий состав РККА и РККФ. Наибольший резонанс вызвал арест и осуждение Тухачевского (на фото — первый слева в нижнем ряду). В число репрессированных в эти годы попали трое из пяти маршалов Советского Союза, 20 командармов 1-го и 2-го рангов, пять флагманов флота 1-го и 2-го рангов, шесть флагманов 1-го ранга, 69 комкоров, 153 комдива, 247 комбригов

Фото: Военно-исторический журнал

«Дружба народов Германии и Советского Союза, скрепленная кровью, имеет все основания быть длительной и прочной» После прихода Гитлера к власти в Германии изменился курс внешней политики. Теперь она была направлена на создание системы «коллективной безопасности» в составе СССР и бывших стран Антанты против Германии и союзе коммунистов со всеми левыми силами против фашизма (тактика «народного фронта»). Эта позиция первоначально не была последовательной: в 1935 году Сталин, встревоженный германо-польским сближением, тайно предложил Гитлеру пакт о ненападении, но получил отказ

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

С сентября 1939 года, когда началась Вторая мировая война, и до июня 1941-го Гитлер и Сталин поддерживали «дружеские отношения». Сталин полагал, что Вторая мировая война превратится, как и предыдущая, в войну позиционную, затянется на долгие годы. И Советский Союз, получив мирную передышку, нанесет в конце концов мощный удар в тыл ослабевшей Германии. Когда же выяснилось, что немцы легко расправились со всей континентальной Европой, ситуация решительно поменялась. Точного срока нападения нацистов Сталин не представлял. Но с осени 1940 года, после провала переговоров Молотова в Берлине (СССР требовал контроля над Черноморскими проливами и окончательного присоединения Финляндии, но получил отказ), генсек понимал: война с немцами неизбежна

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

3 июля 1941 года Сталин, обращаясь к народу, предложил перейти к тактике выжженной земли. 17 ноября 1941 года вышел приказ ставки верховного главнокомандования, обязывающий «при вынужденном отходе наших уводить с собой советское население и обязательно уничтожать все без исключения населенные пункты, чтобы противник не мог их использовать». В тыл эвакуировали 1523 завода, 10 млн мирных жителей. Но огромными были и потери — 4,2 млн солдат и командиров

Фото: AP

С 8 августа 1941 года Сталин указом президиума Верховного совета СССР был назначен верховным главнокомандующим ВС СССР. Если в начале войны Сталин, по словам очевидцев, принимал множество некомпетентных решений, то, по словам маршала Жукова (на фото слева), начиная со Сталинградской битвы, Сталин стал проявлять себя как человек, «…владеющий вопросами организаций фронтовых операций и операций групп фронтов и руководящий ими с большим знанием дела, хорошо разбираясь и в больших стратегических вопросах», а также умеющий «найти главное звено в стратегической обстановке»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и независимости нашей Родины, неисчислимые лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отданный на алтарь Отечества, не прошли даром и увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских народов за свое существование и свою независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне над Европой будет развеваться великое знамя свободы народов и мира между народами» С 28 ноября по 1 декабря 1943 года Сталин участвовал в Тегеранской конференции — первой за годы Второй мировой войны конференции «большой тройки» — лидеров СССР, США и Великобритании. С 4 февраля по 11 февраля 1945 года прошла Ялтинская конференция союзных держав, посвященная установлению послевоенного мирового порядка

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Атомные бомбы предназначены для устрашения слабонервных» После завершения войны Сталин подписал ряд постановлений. Была проведена денежная реформа, проводились так называемые стройки века, предполагающие создание промышленных электростанций и каналов. Одним из главных научных достижений тех лет стала разработка ядерного оружия. B 1946 году Сталин подписал более 60 документов, связанных с развитием атомной науки и техники. 29 августа 1949 года на полигоне в Семипалатинской области было проведено испытание первой советской атомной бомбы

Фото: Wikipedia

В последние годы жизни Сталин, скорее всего, из-за боязни покушений перестал ночевать в спальне, а только хранил в ней одежду. Бывший помощник начальника следственной части по особо важным делам МГБ рассказывал, что в январе или феврале 1953 года произошло странное покушение на Сталина. Какой-то человек, которого он называл «спортсмен», перемахнул через забор дачи, находившейся в Кунцево, и из ручного пулемета стал стрелять по ее окнам. Никто не пострадал, но Сталин был сильно напуган

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

«Я знаю, что после моей смерти на мою могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет ее» 5 марта 1953 года в 21:50 мск Сталин умер. Согласно медицинскому заключению, смерть наступила в результате кровоизлияния в мозг

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Гроб с телом Сталина сначала находился в Колонном зале Дома Союзов, а впоследствии был перенесен в Мавзолей. За эти дни мимо гроба Сталина прошли десятки тысяч людей. Сталин правил так долго, что страна скорее почувствовала себя не освобожденной, а осиротевшей. Поэт Твардовский назвал эти дни «часом величайшей печали». Во время прощания со Сталиным на пути к Колонному залу образовалась давка, в которой погибло несколько сот человек. Другой поэт, Евтушенко, вспоминал, как юношей оказался в этой страшной толпе: «В каких-то местах на Трубной площади нужно было высоко поднимать ноги — шли по мясу»

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

Юрий Борко, 1929 г. р., студент истфака МГУ: «Я воздержусь от рассказа о том, как восприняли смерть Сталина разные люди, все это всплыло позже. А 6 марта главным и сохранившимся навсегда впечатлением от увиденного было умопомешательство тысяч и тысяч москвичей, ринувшихся на улицы, чтобы влиться в очередь и увидеть мертвого человека, который с большим основанием, чем сам Людовик XIV, мог сказать о себе: "Государство — это я". "Я" обратилось в прах, и это воспринято было миллионами советских граждан почти как крушение мироздания. Я тоже был потрясен. Все мои критические размышления, которые накапливались в течение нескольких лет, словно стерло»

Фото: Я. Рюмкин / Фотоархив журнала «Огонек»

Постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР от 6 марта 1953 года: «В целях увековечения памяти великих вождей Владимира Ильича Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, а также выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных на Красной площади у Кремлевской стены, соорудить в Москве монументальное здание — Пантеон — памятник вечной славы великих людей Советской страны. По окончании сооружения Пантеона перенести в него саркофаг с телом В. И. Ленина и саркофаг с телом И. В. Сталина, а также останки выдающихся деятелей Коммунистической партии и Советского государства, захороненных у Кремлевской стены, и открыть доступ в Пантеон для широких масс трудящихся» Пантеон планировали построить то на месте ГУМа, то на широкой магистрали от Московского университета до Дворца Советов, но так и не осуществили задуманное

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

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