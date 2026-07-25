NYP узнала о планах США задействовать тысячи солдат для изъятия урана из Ирана

США допускают проведение наземной операции в Иране для изъятия остатков обогащенного урана. Для этого Пентагон намерен задействовать тысячи военных, сообщили источники The New York Post, знакомые с военным планированием.

По словам собеседника издания, сначала планируется штурм иранских ядерных объектов. Затем небольшая группа спецназовцев будет извлекать уран. Специализированное издание The High Side писало, что Пентагон может задействовать элитные отряды специального назначения американских ВМС, включая SEAL Team 6, основанный после провала операции «Орлиный коготь» в Тегеране.

Опрошенный изданием военный аналитик назвал возможную операцию одной из самых сложных в истории американской армии. «Иранская армия практически уничтожена, но она все же более подготовлена, чем кубинцы, охранявшие Мадуро»,— сказал он.

Согласно последним данным МАГАТЭ, Иран успел накопить около 400 кг обогащенного урана. США начали военную операцию против страны, заявив главное требование — прекратить его обогащение и остановить ядерную программу. Изначально Вашингтон собирался вывезти запасы урана или передать их другой стране, но в июле заговорил об уничтожении иранских ядерных объектов.