«Родина» не отстояла границы

Московский «Спартак» открыл новый сезон чемпионата России по футболу матчем, который состоял из разных по содержанию отрезков. Отрезки наиболее удачные принесли одному из претендентов на чемпионство крупную — 3:0 — победу над столичной «Родиной», дебютантом элитного дивизиона. В первом тайме отличился Маркиньос, а после перерыва по голу забили вышедшие со скамейки запасных Кристофер Мартинс и Данил Пруцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Новый сезон, открытый символическим ударом по мячу Олега Романцева, московский «Спартак», как представлялось, должен был начать убедительно. Игра домашняя. В соперниках столичная «Родина» — команда, ранее в элитном дивизионе никогда не игравшая, к тому же, за лето практически не поменявшаяся.

Однако пришлось фиксировать, что новичок не так прост. За первую четверть часа хозяева не создали ничего. Пытались атаковать быстро, пытались расшатывать оборону соперника, но бились в закрытую дверь: все решения читались. Главный тренер «Спартака» Хуана Карседо напряженно топтался у бровки.

На самом деле поводов переживать у испанца было куда больше. Дело ведь не только в том, что красно-белые беззубо играли впереди. Они позволили оппоненту провести два опасных контрвыпада. Один пытался завершить Артем Максименко. Лучший бомбардир прошлого сезона Первой лиги целил в дальний угол, но его однофамилец вратарь «Спартака» до мяча, летевшего все-таки, казалось, мимо створа, дотянулся. Другую встречную атаку довел до удара практически из центра штрафной Солтмурад Бакаев. Пробил он нехитро, прямо в руки Александру Максименко.

Вскоре все изменилось. После 20 невыразительных минут «Спартак» навалился на соперника, тот вжался в свою штрафную.

Парочка выстрелов прошла мимо рамки, с парочкой совладал голкипер Сергей Волков. А бразильский вингер Маркиньос все-таки трансформировал игровое преимущество в преимущество на табло: с линии штрафной поразил нижний угол после перепасовки с Эсекьелем Барко.

В центре следующего примечательного эпизода вновь оказался Маркиньос. Только теперь мяч был уже у ворот «Спартака», и главный арбитр Рафаэль Шафеев оценил подкат бразильца как нарушение правил. Пенальти пришлось отменить после вмешательства видеоассистентов. Нет, все-таки Маркиньос успел сыграть в мяч, страхуя провалившегося новичка, левого защитника Виктора Параду. В целом же «Спартак», не игравший безупречно в защите, продолжал контролировать игру. Темп футболисты домашней команды не сбавляли, посадили двух соперников на желтые карточки, могли отрыв нарастить, но ушли на перерыв с минимальным перевесом. 1:0.

Второй тайм начинался совсем иначе. От «Спартака» образца первой половины будто ничего не осталось.

Его место заняла какая-то сонная команда, которой каждое движение давалось с большим трудом. Мяч забрала «Родина». На 51-й минуте ее тренер Хуан Диас решился на первую замену. Вместо Андрея Егорычева испанец выпустил на поле соотечественника Икера Посо — по сути, единственного новичка команды. Впрочем, ни до перестановки в полузащите, ни после нее плодов из владения извлечь не удавалось.

А спартаковцы минуте к 70-й очнулись и снова надавили на соперника. Вот Кристофер Мартинс летит на прострел, но немного опаздывает. Вот Эсекьель Барко наносит два неплохих удара: сначала со штрафного, затем — с игры. А уж как не удвоил преимущество хозяев Александр Джику… Стоял фактически в створе, но каким-то непостижимым образом пустил мяч параллельно ленточке.

На второе взятие ворот «Спартак» все-таки наиграл. Его соорудили два футболиста, вышедших со скамейки.

Джику хорошим забросом вперед вывел один на один Мартинса, который с легкостью перебросил мяч через Сергея Волкова. А итоговый счет — 3:0 — установился благодаря точному удару еще одного запасного. Даниил Пруцев, едва выйдя на поле, превратил в голевую очень симпатичную комбинацию с тремя передачами в касание и тонким пропуском мяча между ног Пабло Солари.

Во втором туре «Спартак» 2 августа на выезде сыграет с грозненским «Ахматом». А «Родине» 31 июля предстоит провести первую в истории домашнюю встречу высшего дивизиона. Ее соперником станет «Ростов».

Роман Левищев