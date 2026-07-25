В Ульяновской области ликвидировали открытое горение на объекте ТЭК

Пожарные спустя двое суток полностью ликвидировали открытое горение на объекте топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.

Огонь не распространился на гражданскую инфраструктуру, взрывов топлива удалось избежать. Жертв среди пожарных и гражданских нет, уточнил губернатор. Сейчас пожарные проливают объект в целях профилактики. «Поручил отличившихся представить к наградам», — написал Алексей Русских в Telegram-канале.

Губернатор поручил срочно разработать меры поддержки для сотрудников ЗАО «Промтехинвест». Часть из них, по его словам, могут оказаться без работы на время ремонта предприятия.

Пожар на объекте начался после атаки БПЛА утром 23 июля. Очаги возгорания ликвидировали вечером того же дня.