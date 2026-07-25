В Ульяновской области ликвидировали открытое горение на объекте ТЭК
Пожарные спустя двое суток полностью ликвидировали открытое горение на объекте топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Русских.
Огонь не распространился на гражданскую инфраструктуру, взрывов топлива удалось избежать. Жертв среди пожарных и гражданских нет, уточнил губернатор. Сейчас пожарные проливают объект в целях профилактики. «Поручил отличившихся представить к наградам», — написал Алексей Русских в Telegram-канале.
Губернатор поручил срочно разработать меры поддержки для сотрудников ЗАО «Промтехинвест». Часть из них, по его словам, могут оказаться без работы на время ремонта предприятия.
Пожар на объекте начался после атаки БПЛА утром 23 июля. Очаги возгорания ликвидировали вечером того же дня.
Инциденты с атаками беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объекты топливно-энергетического комплекса, включая нефтебазы и нефтеперерабатывающие заводы, не являются единичными. В различных регионах России, таких как Краснодарский край, Тамбовская, Воронежская и Орловская области, подобные атаки неоднократно приводили к пожарам и повреждениям инфраструктуры.
Например, в Тамбовской области и Туапсе также происходили пожары на нефтебазах и НПЗ после атак БПЛА, иногда требующие ликвидации в течение нескольких суток. В некоторых случаях, таких как в Воронежской области, для более оперативного устранения последствий вводился режим чрезвычайной ситуации. В Краснодарском крае, на Афипском НПЗ, атаки БПЛА привели к пожарам на территории завода, хотя резервуары не всегда страдали.
Эти атаки затрагивают как объекты по хранению, так и предприятия по переработке нефтепродуктов, вынуждая экстренные службы привлекать значительные ресурсы для ликвидации возгораний и минимизации ущерба. В некоторых случаях, как на нефтебазе в Туапсе, атаки повторялись, а последствия могли включать загрязнение окружающей среды нефтепродуктами.