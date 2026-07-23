В Новоспасском районе Ульяновской области продолжают тушить пожар после ударов БПЛА

На объектах топливно-энергетического комплекса в Новоспасском районе Ульяновской области продолжается локализация очагов возгорания после утренних ударов вражеских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщил в четверг вечером в своем канале мессенджера «Макс» губернатор региона Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Глава региона отметил, что заслушал членов оперативного штаба, созданного для координации этой работы. «На данный момент усилены пожарные расчеты, на ликвидации возгорания работают 279 человек и 78 единиц техники, аэромобильная группировка МЧС России. Сотрудников предприятия удалось своевременно эвакуировать, пострадавших нет»,— сообщил губернатор. По его словам, на месте тушения работает его заместитель Владимир Разумков, который ежечасно передает оперативные отчеты по ситуации.

Андрей Васильев, Ульяновск