Макрон пообещал восстановить Францию после пожаров
На юге и юго-западе Франции сгорели тысячи гектаров леса, разрушены дома и человеческие жизни, заявил президент Эмманюэль Макрон. По его словам, вся страна сплочена и полностью вовлечена в процесс ликвидации пожаров.
Фото: Michel Euler / Pool / Reuters
«Мы восстановим, мы исправим, и мы будем здесь столько, сколько потребуется»,— написал господин Макрон в X. Он отметил, что для тушения пожаров мобилизованы все гражданские и военные ресурсы, включая авиацию.
Французский президент также поблагодарил Румынию, Хорватию, Германию, Португалию, Швецию, Швейцарию, Чехию и Словакию за их поддержку. Они уже предоставили либо скоро направят в страну самолеты для сброса воды на горящие территории.
Лесные пожары вспыхнули на юге и юго-западе Европы в июне-июле из-за аномальной жары выше 40 °C. Самая сложная ситуация сложилась во Франции и Испании: власти стран в общей сложности эвакуировали свыше 260 тыс. человек. Париж задействовал силы французской армии для тушения пожаров.
Масштабные лесные пожары во Франции не являются редким явлением, что подтверждается прошлыми инцидентами. Например, пожар в департаменте Од в августе 2025 года был назван крупнейшим с 1949 года, охватив 16 тыс. га леса, и борьба с ним осложнялась сильным ветром и особенностями рельефа. В 2022 году в регионе Жиронда также бушевали лесные пожары, и тогда же несколько европейских стран, включая Германию, Польшу, Австрию, Грецию и Румынию, оказывали помощь французским пожарным.
Зачастую причиной лесных пожаров является аномальная жара, которая способствует их быстрому распространению. Так, в июле 2026 года сообщалось, что аномальная жара в Европе привела к масштабным пожарам во Франции, Испании и Португалии, где выгорело более 17 тыс. га леса. Эта ситуация усугубляется тем, что некоторые пожары могут быть результатом умышленных поджогов: в июле 2026 года под Парижем были задержаны двое подозреваемых в поджоге леса Фонтенбло, и министр внутренних дел Франции отметил, что за летний период было арестовано 59 человек по подозрению в намеренном возникновении лесных пожаров.