Макрон пообещал восстановить Францию после пожаров

На юге и юго-западе Франции сгорели тысячи гектаров леса, разрушены дома и человеческие жизни, заявил президент Эмманюэль Макрон. По его словам, вся страна сплочена и полностью вовлечена в процесс ликвидации пожаров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Michel Euler / Pool / Reuters Фото: Michel Euler / Pool / Reuters

«Мы восстановим, мы исправим, и мы будем здесь столько, сколько потребуется»,— написал господин Макрон в X. Он отметил, что для тушения пожаров мобилизованы все гражданские и военные ресурсы, включая авиацию.

Французский президент также поблагодарил Румынию, Хорватию, Германию, Португалию, Швецию, Швейцарию, Чехию и Словакию за их поддержку. Они уже предоставили либо скоро направят в страну самолеты для сброса воды на горящие территории.

Лесные пожары вспыхнули на юге и юго-западе Европы в июне-июле из-за аномальной жары выше 40 °C. Самая сложная ситуация сложилась во Франции и Испании: власти стран в общей сложности эвакуировали свыше 260 тыс. человек. Париж задействовал силы французской армии для тушения пожаров.