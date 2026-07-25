В Испании эвакуировали свыше 70 тысяч человек из-за лесных пожаров

Общее число эвакуированных из-за продолжающихся лесных пожаров в центральных регионах Испании достигло почти 70 тыс. человек. Только за последние сутки жилье вынужденно покинули 25 тыс. человек, сообщил представитель испанского правительства Франсиско Мартин.

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Более 20 тыс. человек получили указания оставаться дома. По словам господина Мартина, данных о пострадавших пока нет.

Большинство эвакуированных — в пригородах Мадрида и провинции Авила, следует из данных министерства внутренних дел Испании. Ведомство каждый час публикует оповещения об эвакуации в населенных пунктах в столичном регионе. На его территории объявлено чрезвычайное положение национального уровня.

В соседней Франции пожары начались в начале июня из-за аномальной жары. В середине июля аналогичная ситуация возникла в Испании. Власти стран в общей сложности эвакуировали свыше 260 тыс. человек. Метеорологическое агентство AEMET считает, что пожары могут возникнуть на большей части материковой Испании и на Балеарских островах.