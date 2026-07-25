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В Испании эвакуировали свыше 70 тысяч человек из-за лесных пожаров

Общее число эвакуированных из-за продолжающихся лесных пожаров в центральных регионах Испании достигло почти 70 тыс. человек. Только за последние сутки жилье вынужденно покинули 25 тыс. человек, сообщил представитель испанского правительства Франсиско Мартин.

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Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Фото: European Union / Copernicus Sentinel-2 / Handout / Reuters

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Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Фото: European Union / Copernicus Sentinel-2 / Handout / Reuters

Более 20 тыс. человек получили указания оставаться дома. По словам господина Мартина, данных о пострадавших пока нет.

Большинство эвакуированных — в пригородах Мадрида и провинции Авила, следует из данных министерства внутренних дел Испании. Ведомство каждый час публикует оповещения об эвакуации в населенных пунктах в столичном регионе. На его территории объявлено чрезвычайное положение национального уровня.

В соседней Франции пожары начались в начале июня из-за аномальной жары. В середине июля аналогичная ситуация возникла в Испании. Власти стран в общей сложности эвакуировали свыше 260 тыс. человек. Метеорологическое агентство AEMET считает, что пожары могут возникнуть на большей части материковой Испании и на Балеарских островах.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Европа в целом находится под влиянием самых масштабных лесных пожаров за всю историю наблюдений, что объясняется изменением климата и аномальной жарой. С начала 2025 года в странах Евросоюза сгорело 439,6 тыс. гектаров леса, что двукратно превышает средние показатели за последние 19 лет. Наиболее сложная ситуация складывается в Португалии и Испании. Так, в Испании за одну неделю были уничтожены более 70 тыс. гектаров леса.

Пожары обычно усугубляются сухой, ветреной и жаркой погодой, что затрудняет тушение огня и способствует его быстрому распространению. Власти европейских стран принимают меры по эвакуации граждан, предупреждают о высоких уровнях опасности и координируют службы для борьбы со стихийными бедствиями. В некоторых случаях причиной возгораний может быть и человеческий фактор, например, поджоги, как это рассматривалось на Тенерифе.

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