В Испании эвакуировали свыше 70 тысяч человек из-за лесных пожаров
Общее число эвакуированных из-за продолжающихся лесных пожаров в центральных регионах Испании достигло почти 70 тыс. человек. Только за последние сутки жилье вынужденно покинули 25 тыс. человек, сообщил представитель испанского правительства Франсиско Мартин.
Более 20 тыс. человек получили указания оставаться дома. По словам господина Мартина, данных о пострадавших пока нет.
Большинство эвакуированных — в пригородах Мадрида и провинции Авила, следует из данных министерства внутренних дел Испании. Ведомство каждый час публикует оповещения об эвакуации в населенных пунктах в столичном регионе. На его территории объявлено чрезвычайное положение национального уровня.
В соседней Франции пожары начались в начале июня из-за аномальной жары. В середине июля аналогичная ситуация возникла в Испании. Власти стран в общей сложности эвакуировали свыше 260 тыс. человек. Метеорологическое агентство AEMET считает, что пожары могут возникнуть на большей части материковой Испании и на Балеарских островах.
Европа в целом находится под влиянием самых масштабных лесных пожаров за всю историю наблюдений, что объясняется изменением климата и аномальной жарой. С начала 2025 года в странах Евросоюза сгорело 439,6 тыс. гектаров леса, что двукратно превышает средние показатели за последние 19 лет. Наиболее сложная ситуация складывается в Португалии и Испании. Так, в Испании за одну неделю были уничтожены более 70 тыс. гектаров леса.
Пожары обычно усугубляются сухой, ветреной и жаркой погодой, что затрудняет тушение огня и способствует его быстрому распространению. Власти европейских стран принимают меры по эвакуации граждан, предупреждают о высоких уровнях опасности и координируют службы для борьбы со стихийными бедствиями. В некоторых случаях причиной возгораний может быть и человеческий фактор, например, поджоги, как это рассматривалось на Тенерифе.