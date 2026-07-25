Пожар на НПЗ в Тюмени ликвидировали

Составлено ИИ-Ассистентъ

Атаки БПЛА на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и нефтебазы в различных регионах России являются повторяющимся инцидентом. В течение 2024-2026 годов такие атаки неоднократно приводили к пожарам и возгораниям на предприятиях. Например, Новошахтинский НПЗ (Ростовская область) пережил пожар после атаки БПЛА в августе 2025 года, который был ликвидирован спустя пять дней. Куйбышевский и Сызранский НПЗ (Самарская область) также подвергались атакам БПЛА, с повреждением оборудования, и пожары были потушены.

В Краснодарском крае атакам подверглись Афипский НПЗ (в августе и ноябре 2025 года, а также в марте, июне и июле 2026 года), Краснодарский НПЗ (в августе 2025 года) и Ильский НПЗ (в июле 2026 года), где также возникали возгорания. Нефтебазы в Каменском районе Ростовской области, в Пензе, в Севастополе, на Кубани (например, Платоновская нефтебаза в Тамбовской области и нефтебаза «Шесхарис» в Новороссийске), также становились целями атак, приводивших к пожарам. Эти инциденты часто сопровождались падением обломков БПЛА, что вызывало возгорания и повреждения инфраструктуры, хотя в большинстве случаев обходилось без человеческих жертв.