НПЗ загорелся в Тюмени из-за атаки беспилотников

На нефтеперерабатывающем заводе в Тюмени начался пожар после того, как в него попал беспилотник. Об этом сообщил губернатор области Александр Моор в Telegram-канале.

«В результате атаки БПЛА вражеский беспилотник упал на территории Тюменского НПЗ... На месте работают специалисты экстренных служб»,— написал господин Моор.

Режим беспилотной опасности действует в Тюменской области с утра. Около 9:30 мск в аэропорту Тюмени ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.