Часть Крыма осталась без света и воды

Часть населенных пунктов Западного, Южного и Восточного Крыма осталась без электроснабжения. Еще в нескольких районах частично или полностью ограничили водоснабжение. Об этом “Ъ” сообщили в ресурсоснабжающих организациях региона.

По информации ГУП РК «Крымэнерго», электроснабжение в этих районах полуострова отсутствует из-за внешнего воздействия на объекты электроснабжения.

«В населенные пункты Северного, Восточного и Западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак БПЛА, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможности электрической сети. Ведутся аварийно-ремонтные работы»,— уточнили на предприятии.

Как сообщили “Ъ” на предприятии «Вода Крыма», в некоторых районах Керчи, Феодосии, Симферополя и Белогорском районе Крыма частично и полностью ограничили водоснабжение из-за ремонта на сетях.

С начала лета Крым и Севастополь столкнулись с проблемами энергообеспечения после регулярных ударов ВСУ по энергоинфраструктуре. В двух субъектах ввели режим ЧС. Местные власти не могут выстроить графики отключения электроэнергии для населения, поскольку перебои носят аварийный характер и спрогнозировать их заранее невозможно.

Александр Дремлюгин, Симферополь