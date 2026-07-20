Часть Крыма осталась без света и воды
Часть населенных пунктов Западного, Южного и Восточного Крыма осталась без электроснабжения. Еще в нескольких районах частично или полностью ограничили водоснабжение. Об этом “Ъ” сообщили в ресурсоснабжающих организациях региона.
По информации ГУП РК «Крымэнерго», электроснабжение в этих районах полуострова отсутствует из-за внешнего воздействия на объекты электроснабжения.
«В населенные пункты Северного, Восточного и Западного энергорайонов, наиболее пострадавшие от атак БПЛА, подача электроэнергии осуществляется в зависимости от возможности электрической сети. Ведутся аварийно-ремонтные работы»,— уточнили на предприятии.
Как сообщили “Ъ” на предприятии «Вода Крыма», в некоторых районах Керчи, Феодосии, Симферополя и Белогорском районе Крыма частично и полностью ограничили водоснабжение из-за ремонта на сетях.
С начала лета Крым и Севастополь столкнулись с проблемами энергообеспечения после регулярных ударов ВСУ по энергоинфраструктуре. В двух субъектах ввели режим ЧС. Местные власти не могут выстроить графики отключения электроэнергии для населения, поскольку перебои носят аварийный характер и спрогнозировать их заранее невозможно.
Проблемы с энергоснабжением и водоснабжением в Крыму часто возникают из-за разного рода происшествий: как атак беспилотных летательных аппаратов, так и из-за стихийных бедствий. С 6 июля 2026 года на всей территории Крыма произошел блэкаут, который в "Крымэнерго" объяснили "внешними воздействиями". На следующий день в городах, оставшихся без электричества, начали открываться центры содействия населению, где можно было зарядить телефон, хранить медикаменты и узнавать новости.
Власти Крыма также неоднократно вводили режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с энергоснабжением и стихии. Это происходило после атак Вооруженных сил Украины и погодных катаклизмов. Например, в ноябре 2023 года Крым сильно пострадал от шторма, были повалены деревья, подтоплены дома, нарушены сети электропередач. Тогда без света остались около 39 тысяч, а затем и 40 тысяч потребителей, в некоторых районах был нарушен газопровод.
Помимо аварий, вызванных внешними факторами, перебои с электроснабжением могут происходить из-за технологических нарушений в сетях, как это было из-за аварийного отключения оборудования на Балаклавской ТЭС, которая обеспечивает 45% энергопотребления Крыма. В 2015 году Крым столкнулся с полной энергетической блокадой со стороны Украины, когда были подорваны опоры ЛЭП. При этом Украина ранее перекрыла и подачу воды по Северо-Крымскому каналу в 2014 году, а после повреждения Каховской ГЭС в июне 2023 года прекратилась подача воды в Крым.
Крымские власти оценивают ущерб от энергетической блокады полуострова примерно в 5 трлн рублей. В 2024 году Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о возмещении ущерба от водной блокады на сумму 152,6 млрд рублей. В конце 2024 года Верховный суд Крыма признал право жителей на компенсацию морального вреда от энергетической блокады, оценивая возможные выплаты в более чем 3,4 трлн рублей.