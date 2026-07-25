«Акрон» сыграл без обороны

В первом туре чемпионата России по футболу «Зенит» легко разобрался на выезде с «Акроном». Петербуржцы забили пять безответных мячей, а их нападающий Александр Соболев оформил дубль. Если чемпионы страны начали защиту титула с крупной победы, то один из их конкурентов допустил осечку. Московское «Динамо» добилось только ничьей в домашнем матче с «Крыльями Советов» — 0:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

Первый матч московского «Динамо» под руководством Сандро Шварца, который в прошлом уже тренировал столичный клуб, можно было назвать одним из главных событий стартового тура. В сезоне-2021/22 бело-голубым удалось взять с немецким специалистом бронзовые медали чемпионата и дойти до финала Кубка России, так что его возвращение действительно заслуживало особого внимания. Очевидно, что с ним динамовцы рассчитывают вернуться на утраченные позиции, а в прошлом сезоне они выступили неудачно, став лишь седьмыми в премьер-лиге и не дотянув до финала в кубковом турнире.

Даже несмотря на то что под Шварца не сделано пока никаких приобретений, «Динамо» сохранило костяк, позволяющий решать серьезные задачи.

Интересно, что в стартовом составе москвичей на матч с «Крыльями Советов» оказалось всего три легионера — бразильцы Бителло, Артур Гомес и Давид Рикардо. Хотя и самарцы ответили зеркально, притом что действующий лимит допускает присутствие на поле семи иностранцев.

Хозяева «ВТБ Арены» сразу создали опасный момент с участием Бителло и вообще практически постоянно владели мячом. Но гости были готовы к игре под давлением и терпеливо защищались в ожидании шансов на контратаку. Тем не менее в одном из эпизодов они забыли в штрафной площади про Константина Тюкавина, который не забил просто из идеальной ситуации, неудачно подставив ногу под прострельный удар Леона Зайдензаля. Постепенно и самарцы начали огрызаться, и дважды «Динамо» выручил голкипер Андрей Лунев, когда Сергей Божин бил головой после подачи углового, а Иван Олейников убежал от Рикардо. Вратарь «Крыльев Советов» Сергей Песьяков тоже отметился красочным сейвом, когда Артур зарядил со средней дистанции. И еще один момент в первом тайме упустил Тюкавин, не сумев подстроиться под удобный навес Ярослава Гладышева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Динамо» Фото: ФК «Динамо»

В дебюте второго тайма попытался размочить счет Олейников, и снова хорош был Лунев. При этом динамовцы уже не имели такого игрового преимущества, как до перерыва. Шварц понял, что пора производить замены, и выпустил Антона Миранчука с Виктором Окишором. Но и его самарский коллега Сергей Булатов ввел резервы, а новичок «Крыльев» Мартин Крамарич едва не отличился на первых же минутах после выхода со скамейки запасных. И в целом бело-голубым не удалось усилить игру, поэтому Шварц активировал еще Рубенса с Иваном Сергеевым. Однако это тоже не помогло. У ворот Песьякова практически ничего не происходило, и даже Тюкавин совсем сник. Разве что Бителло как-то старался расшевелить партнеров. А вот еще один новобранец самарского клуба, Денис Макаров, мог огорчить свою бывшую команду.

Матч закончился вничью 0:0, и возвращение Шварца в «Динамо» получилось довольно тяжелым.

«Зенит» после драматичной победы в Суперкубке России над «Спартаком» на старте чемпионата встретился с загадочным «Акроном», который возглавил сербский специалист Срджан Благоевич. Ранее он поработал в Казахстане и Венгрии, а в тольяттинский клуб пришел из белградского «Партизана». Трудно было сказать, чего ждать от его «Акрона», который к тому же расстался со своим лучшим бомбардиром Артемом Дзюбой.

Впрочем, Благоевич привел с собой другого фактурного нападающего — Слободана Тедича, забившего 13 голов в прошлом сезоне за сербские «Чукарички». Причем несколько лет назад с ним даже подписал контракт знаменитый «Манчестер Сити». Хотя в итоге Тедич так и не сыграл за английский суперклуб, этот факт из его биографии говорит о многом. Значит, подавал большие надежды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» Следующая фотография 1 / 2 Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит» Фото: Анна Мейер / ФК «Зенит»

Между тем на первой же минуте защитники «Акрона» позволили выйти один на один с вратарем Максиму Глушенкову, и Виталию Гудиеву пришлось спасать одноклубников. Плюс хозяевам повезло, что Педро не добил мяч в сетку. Но вскоре тольяттинская оборона снова затрещала по швам, тот же Педро беспрепятственно проник в штрафную с левого фланга и отдал на пустые ворота Александру Соболеву.

Так на седьмой минуте «Зенит» повел 1:0, а на 18-й — «Акрон» пропустил второй гол, после того как Глушенков накрыл Алексу Джурасовича рядом со штрафной. Мяч подобрал Соболев и неотразимо жахнул в нижний угол.

Дав комфортную фору чемпиону, тольяттинцы выдали неплохой отрезок. Рослый Тедич головой попал в штангу, а потом пару раз приложился Стефан Лончар. У голкипера гостей Дениса Адамова появилась работа, а у Тедича был еще один момент. Но только у подопечных Благоевича стало что-то налаживаться, как они допустили ошибку в позиционной обороне. Вендел спокойно откатил мяч под дальний удар Густаво Мантуану, и на 34-й минуте счет вырос до 3:0. Лончар в конце первого тайма мог подсократить разницу, но лишь задел перекладину.

Вернуть интригу в такой матч было уже невозможно. Попытка Благоевича сыграть с «Зенитом» в нечто похожее на открытый футбол явно провалилась. После перерыва хозяева продолжали периодически кружить у ворот Адамова, а трудился больше Гудиев, отразивший удары Романа Веги и Фелипе Аугусто. Капитан «Акрона» Марат Бокоев все же отквитал один гол на угловом, но арбитры на VAR лишили тольяттинцев и этой маленькой радости, увидев фол в атаке. На 78-й минуте у петербуржцев отличился Джон Джон, а на 84-й забил еще и Аугусто, воспользовавшись тем, что оборона соперника опять превратилась в проходной двор. В концовке немного расслабился и центральный защитник гостей Нино, но Игорь Дивеев подстраховал его и успел поставить блок Тедичу, который очутился наедине с Адамовым. «Зенит» стартовал в чемпионате с крупной победы 5:0.

Александр Ильин