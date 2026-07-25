В СПЧ призвали ставить оценки за поведение в 9-11-х классах
Эксперимент по выставлению оценок за поведение в российских школах следует распространить и на старшие классы. Об этом заявила глава рабочей группы по образованию президентского Совета по правам человека Екатерина Сморода.
«Дети в подростковом периоде проявляют неадекватное поведение гораздо чаще, чем дети более младшего возраста»,— сказала она. Госпожа Сморода отметила, что ученики в 9-11-х классах больше ориентированы на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Вместе с этим она считает, что старшеклассники должны вести себя ответственно до конца обучения, а не списывать все на подготовку к предстоящим экзаменам.
С 1 сентября 2026 года оценки за поведение будут ставить ученикам 2-8-х классов в 10 школах каждого региона. Классный руководитель будет оценивать поведение по трехуровневой системе: образцовое, допустимое, недопустимое. В 2027/28 учебном году новая оценка будет выставляться во всех российских школах.
Идея возвращения оценок за поведение в российские школы активно обсуждается с 2024 года, когда глава СПЧ Валерий Фадеев предложил эту меру, получив поддержку министра просвещения Сергея Кравцова. Основной причиной стало беспокойство по поводу хулиганства и отсутствия инструментов воздействия на учеников, а также желание усилить воспитательную работу и привить дисциплину. Президент Владимир Путин также поддержал обсуждение этой инициативы, подчеркнув, что оценка должна на что-то влиять и быть равноценной другим. Оценки за поведение уже существовали в школах Российской империи и СССР до 1989 года.
Пилотный проект по выставлению оценок за поведение стартовал 1 сентября 2025 года в 84 школах семи регионов России, включая Новгородскую, Тульскую, Ярославскую и Ленинградскую области, а также ЛНР, Чечню и Мордовию. Изначально этот эксперимент не затрагивал учащихся 9-11 классов, чтобы не создавать им дополнительную напряженность перед экзаменами. По итогам апробации в Минпросвещения решили ввести трехуровневую систему оценивания (образцовое, допустимое, недопустимое) во всех российских школах с 1 сентября 2026 года. Тем не менее, решение о включении оценки за поведение в аттестат будет принято после результатов апробации, и Рособрнадзор считает, что она не должна влиять на поступление в вузы.