В СПЧ призвали ставить оценки за поведение в 9-11-х классах

Эксперимент по выставлению оценок за поведение в российских школах следует распространить и на старшие классы. Об этом заявила глава рабочей группы по образованию президентского Совета по правам человека Екатерина Сморода.

«Дети в подростковом периоде проявляют неадекватное поведение гораздо чаще, чем дети более младшего возраста»,— сказала она. Госпожа Сморода отметила, что ученики в 9-11-х классах больше ориентированы на подготовку к ОГЭ и ЕГЭ. Вместе с этим она считает, что старшеклассники должны вести себя ответственно до конца обучения, а не списывать все на подготовку к предстоящим экзаменам.

С 1 сентября 2026 года оценки за поведение будут ставить ученикам 2-8-х классов в 10 школах каждого региона. Классный руководитель будет оценивать поведение по трехуровневой системе: образцовое, допустимое, недопустимое. В 2027/28 учебном году новая оценка будет выставляться во всех российских школах.