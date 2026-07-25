Захарова отвергла информацию о переговорах глав МИД России и Японии в Маниле
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ничего не обсуждал с японским коллегой Тосимицу Мотэги на саммите АСЕАН в Маниле, заявила представитель российского МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала слова господина Мотэги о «короткой встрече» глав ведомств.
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Она объяснила, что Тосимицу Мотэги поздоровался с сидящим за столом Сергеем Лавровым, на что российский министр «не вставая, вполоборота, ответил протокольной фразой». «Никакого обсуждения международных дел, региональной повестки или двусторонних отношений не было»,— написала Мария Захарова в Telegram-канале.
Господин Мотэги говорил, что провел короткую встречу с главой российского МИД на саммите 23 июля. «Мы давние знакомые, и мы поговорили о двусторонних отношениях и региональной ситуации», — утверждал он (цитата по Sankei). Тогда же он назвал Россию соседом и заявил о необходимости «правильно выстраивать отношения».
С 2022 года Япония присоединилась к европейским и американским санкциям против России. Москва в ответ объявила о прекращении переговоров по статусу части Курильских островов и отменила безвизовый режим для японцев на них. МИД России требует снять персональные и экономические санкции и прекратить поддержку Украины для продолжения диалога.
Отношения между Россией и Японией находятся на низком уровне, фактически свернуты, причем Япония занимает «враждебную позицию» по отношению к России, вводя санкции и отказываясь от переговоров. На фоне этих сложностей Токио, тем не менее, продолжает настаивать на диалоге с Москвой по вопросам, которые Япония считает важными. Среди таких вопросов — возобновление безвизовых поездок на Курильские острова для посещения могил родственников и переговоры о совместной хозяйственной деятельности.
Ранее Япония неоднократно призывала страны G7 выработать единый подход к работе с Россией и присоединиться к санкциям, а также выражала обеспокоенность по поводу внешней политики России. Несмотря на это, некоторые японские политики, как, например, депутат Мунэо Судзуки, настаивают на необходимости подписания мирного договора и развития отношений с Россией. Россия, в свою очередь, заявляла о неприемлемости перекладывания ответственности за осложнение двусторонних отношений на Японию и подчеркивала свою готовность к диалогу при условии отказа от антироссийских мер.