Захарова отвергла информацию о переговорах глав МИД России и Японии в Маниле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ничего не обсуждал с японским коллегой Тосимицу Мотэги на саммите АСЕАН в Маниле, заявила представитель российского МИД Мария Захарова. Так она прокомментировала слова господина Мотэги о «короткой встрече» глав ведомств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Она объяснила, что Тосимицу Мотэги поздоровался с сидящим за столом Сергеем Лавровым, на что российский министр «не вставая, вполоборота, ответил протокольной фразой». «Никакого обсуждения международных дел, региональной повестки или двусторонних отношений не было»,— написала Мария Захарова в Telegram-канале.

Господин Мотэги говорил, что провел короткую встречу с главой российского МИД на саммите 23 июля. «Мы давние знакомые, и мы поговорили о двусторонних отношениях и региональной ситуации», — утверждал он (цитата по Sankei). Тогда же он назвал Россию соседом и заявил о необходимости «правильно выстраивать отношения».

С 2022 года Япония присоединилась к европейским и американским санкциям против России. Москва в ответ объявила о прекращении переговоров по статусу части Курильских островов и отменила безвизовый режим для японцев на них. МИД России требует снять персональные и экономические санкции и прекратить поддержку Украины для продолжения диалога.