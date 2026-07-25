Новак: работа по обеспечению Крыма и Севастополя топливом продолжается

Работа по обеспечению Крыма топливом продолжается, в том числе по линии Минтранса. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Так он ответил на вопрос журналистов о ситуации на полуострове. Обстановку в этом регионе он назвал самой сложной.

«Не ввиду отсутствия топлива, а ввиду логистических проблем по известным причинам», — сказал господин Новак (цитата по «Интерфаксу»).

Он подчеркнул, что власти разных уровней и бизнес «делают все для того, чтобы максимально обеспечить поставки», в том числе в новые регионы.

Дефицит топлива в Крыму и Севастополе возник в конце мая из-за ударов ВСУ по трассе «Новороссия», идущей от Ростова-на-Дону на полуостров через новые регионы. С конца весны в регионе действуют лимиты на продажу топлива. В начале июля глава региона Сергей Аксенов оценивал ситуацию как напряженную.