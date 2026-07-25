Новак: запрет экспорта бензина из России продлят до конца года

Российские власти приняли решение продлить до конца года запрет на экспорт бензина. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

«По запрету экспорта бензина также мы приняли решение на штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей, — сказал зампред правительства (цитата по ТАСС). — То есть он будет продлен до конца года».

Запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить «по мере восстановления рынка». Господин Новак отметил, что у НПЗ не должно возникать сложностей с переизбытком ДТ и с уменьшением объема переработки.

Также он сообщил, что «при нормальной ситуации» в России вернутся к производству бензина «Евро-5».