Новак назвал временным решение выпускать бензин «Евро-3» вместо «Евро-5»

Разрешение НПЗ выпускать бензин экологического класса «Евро-3» было принято для покрытия дефицита и наполнения внутреннего рынка, оно носит временный характер. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

«В целом при нормальной ситуации мы должны будем производить только "Евро-5", — сказал вице-премьер корреспонденту Life Александру Юнашеву. — Как заводы будут работать в полном объеме, так производство пятого восстановим».

Как скоро Россия вернется к выпуску топлива этого класса, господин Новак не уточнил.

Подробнее — в материале «Ъ» «Труба пониже, класс пожиже».