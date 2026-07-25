Песков: атаки на КТК стали нападением Украины на Казахстан и США

Удары по черноморской инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) можно расценивать как атаку Украины не только на Россию, но и на Казахстан и США. Об этом ИС «Вести» заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Он допустил, что эта тема может быть поднята во время переговоров президента Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в Омске.

«Это нападение Украины и на Казахстан, и на Россию, и на Соединенные Штаты Америки, — сказал господин Песков. — Потому что американские компании тоже в числе акционеров КТК».

По данным The Wall Street Journal, США предупредили Украину о недопустимости атак в Черном море на объекты КТК.