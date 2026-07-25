СКР опубликовал видео с последствиями атаки ВСУ на турбазы в Запорожской области

Пресс-служба СКР опубликовала кадры с последствиями атаки ВСУ на туристические базы в Запорожской области. Видео размещено в Telegram-канале ведомства.

Губернатор региона Евгений Балицкий изначально сообщил, что при ударе по базам под Мелитополем погибли восемь человек, пострадали 14. В списке раненых и погибших есть дети. По уточненным данным, погибли 11 человек, пострадали 16.

СКР возбудил уголовное дело о теракте.