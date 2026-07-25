Глава «Роскосмоса» Баканов исключил досрочное завершение аренды Байконура

Россия не намерена прекращать сотрудничество с казахстанским космодромом Байконур. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«У нас три космодрома: национальный Восточный, военный Плесецк и Байконур. С трех работаем. Планов сворачивать ни один из них нет»,— сказал господин Баканов в интервью ИС «Вести».

Глава госкорпорации добавил, что Россия и Казахстан договорились и дальше запускать ракеты «Протон-М» — их осталось девять. Кроме того, он напомнил о стартовавшей с Байконура в апреле ракете-носителе «Союз-5». Перспективы развития он оценил как неплохие.

Россия арендует космодром у Казахстана с 1994 года, с 2002 года объект находится в ведении «Роскосмоса». Каждый год Москва платит за аренду $115 млн. Ее срок рассчитан до 2050 года.