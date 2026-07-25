Глава «Роскосмоса» Баканов исключил досрочное завершение аренды Байконура
Россия не намерена прекращать сотрудничество с казахстанским космодромом Байконур. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ
«У нас три космодрома: национальный Восточный, военный Плесецк и Байконур. С трех работаем. Планов сворачивать ни один из них нет»,— сказал господин Баканов в интервью ИС «Вести».
Глава госкорпорации добавил, что Россия и Казахстан договорились и дальше запускать ракеты «Протон-М» — их осталось девять. Кроме того, он напомнил о стартовавшей с Байконура в апреле ракете-носителе «Союз-5». Перспективы развития он оценил как неплохие.
Россия арендует космодром у Казахстана с 1994 года, с 2002 года объект находится в ведении «Роскосмоса». Каждый год Москва платит за аренду $115 млн. Ее срок рассчитан до 2050 года.
Космодром Байконур, ныне находящийся под российской администрацией, был построен в Казахской ССР для испытания межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. В 1957 году с него был запущен первый искусственный спутник Земли, а в 1961 году — космический корабль «Восток» с Юрием Гагариным. После распада СССР в 1991 году космодром стал собственностью Казахстана и пережил период кризиса, население города сократилось почти вдвое, а на самом космодроме промышляли охотники за цветными металлами.
В 1994 году комплекс «Байконур» был передан России в аренду на 20 лет, а в 2004 году аренда была продлена до 2050 года с ежегодной платой в $115 млн. С 1997 года космодром перешел в ведение Российского космического агентства (с 2016 года — «Роскосмоса»). В рамках сотрудничества России и Казахстана реализуется совместный проект «Байтерек», предназначенный для запусков ракет «Союз-5» с Байконура, что способствует развитию инфраструктуры космодрома и укрепляет позиции России как надёжного партнёра. Также планируется модернизация площадки №1 («Гагаринский старт») под современные ракеты-носители «Союз-2» и передача «Гагаринского старта» Казахстану для создания музея.