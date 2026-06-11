ФНС требует распродать имущество липецкой фабрики Roshen из-за долгов на 156 млн

Арбитражный суд Липецкой области принял к производству иск Межрегиональной инспекции ФНС по управлению долгом №1 к АО «Липецкая кондитерская фабрика "Рошен"». В нем налоговая требует обращения взыскания на заложенное имущество из-за задолженности в размере 156 млн руб. (по данным на 3 июня). Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, заседание по делу запланировано на 15 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Липецкая кондитерская фабрика Roshen

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Липецкая кондитерская фабрика Roshen

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно материалам дела, налоговая предпринимала попытки принудительного взыскания задолженности. В частности, управление ФНС по региону постановило арестовать сооружение кондитерской фабрики в селе Косыревка Липецкого округа. Его кадастровая стоимость составляет 15,4 млн руб. Имущество признано находящимся в залоге у ведомства.

«Поскольку принятые меры принудительного взыскания не привели к погашению задолженности, налоговый орган обратился в арбитражный суд с требованием обратить взыскание на заложенное имущество, установить начальную продажную цену, исходя из кадастровой стоимости, и определить способ реализации — продажа с публичных торгов»,— пояснили в пресс-службе.

Корпорация Roshen приобрела липецкую фабрику в 2001 году. Спустя три года рядом построили вторую производственную площадку стоимостью около $50 млн. Предприятие выпускало порядка 60 видов кондитерских изделий. После обострения российско-украинских отношений в 2014 году фабрика приостановила деятельность. Это произошло на фоне ареста счетов Roshen в России по иску холдинга «Объединенные кондитеры» (в частности, в него входят «Воронежская кондитерская фабрика» и тамбовская кондитерская фирма «Такф») на 2,4 млрд руб. /

В феврале 2024 года суд удовлетворил требования Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства акций и долей двух липецких структур Roshen: АО «ЛКФ "Рошен"» и ООО «Рошен». Тем же решением деятельность владельца корпорации и бывшего президента Украины Петра Порошенко, его сына Алексея Порошенко (бывший народный депутат Украины) и бывшего генерального директора ЛКФ Олега Казакова в России была запрещена и признана экстремистской.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье» «Ответка за конфетку».

Алина Морозова