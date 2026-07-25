В промзоне Ставрополя потушили пожар после атаки дронов в прошлые выходные

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инциденты с атаками беспилотных летательных аппаратов на промышленные зоны и объекты стали распространённым явлением в различных регионах России, затрагивая в том числе Ставропольский край, где ПВО регулярно отражает такие атаки. В частности, подобные инциденты фиксировались в Буденновске и хуторе Вязники Ставропольского края, где обломки сбитых дронов приводили к возгораниям на промышленных территориях. В одном из таких случаев на объекте АО НК «Роснефть-Ставрополье» даже вводили режим чрезвычайной ситуации.

Эта проблема не локальна и проявляется по всей стране. Например, атаки БПЛА на промзоны и промышленные объекты также приводили к пожарам в Ленинградской, Волгоградской, Нижегородской, Пермском крае, Татарстане и Липецкой областях. Часто эти атаки сопровождаются приостановкой работы аэропортов и введением режимов беспилотной опасности, что указывает на масштабы и серьезность вызовов.

Нередко целями таких атак становятся объекты топливно-энергетического комплекса, как в случае с Киришинефтеоргсинтезом в Ленинградской области или с объектами ТЭК в Смоленской и Астраханской областях. Это подчеркивает попытки воздействия на критически важную инфраструктуру. Также атаки могут приводить к повреждениям жилых домов и инфраструктуры, что влияет на безопасность гражданского населения, как это было в Курске, Энгельсе, Уфе и Волгограде.

Власти регионов, как правило, оперативно реагируют на такие происшествия, направляя экстренные службы на места возгораний и информируя население о принятых мерах и ситуации с ограничениями.