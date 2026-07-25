В Тюменской области отменили режим беспилотной опасности

В Тюменской области объявлен отбой режима беспилотной опасности, сообщил губернатор Александр Моор в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

За время действия режима была зафиксирована атака БПЛА по Антипинскому НПЗ во время празднования юбилея Тюмени. На фоне этих событий мэр Максим Афанасьев принял решение о приостановке всех праздничных мероприятий. « Будем мониторить ситуацию, в случае снятия угрозы информация будет доведена до жителей. Предлагаю не создавать панику и соблюдать необходимые меры безопасности», — сообщил градоначальник.